  • 18°C
香港時間 : 20201222日 (二) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】加科思1167上市次日升4% 市值突破110億元

新股IPO 10:45 2020/12/22

分享：

加科思是專注於癌症治療的臨床階段製藥公司，在北京及美國波士頓設有醫療室。

加科思（新上市編號﹕01167）昨日上市後，今日股價繼續走高，早段曾高見15.3元。截至上午10時45分，最新報15元，升4%，成交8080萬元，市值突破110億元。

加科思周一（21日）首日掛牌，開市報15.9元，較招股價14.0元升13.6%。截至中午收市，加科思報15.4元，升10%，成交8.4億元，市值近117億元。以每手300股計，不計手續費，一手帳面最多可賺420元。

加科思是專注於癌症治療的臨床階段製藥公司，在北京及美國波士頓設有醫療室。公司自成立以來未有盈利。不過，啟明創投、高瓴資本等星級投資者為加科思上市前投資者。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章﹕阜博飈近1成半獲螞蟻入股成第三大股東　配股售折讓7.5%

【港股市況】恒生指數早段跌200點　滙豐HSBC跌3%穿40元關口（不斷更新）

【滙豐HSBC股價】倫敦封城英鎊下挫　滙豐跌逾3%穿40元關口

 

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 加科思—B（01167） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近73億、超額認購近82倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近73億、超額認購近82倍（不斷更新）
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）