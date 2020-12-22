【新股IPO】加科思1167上市次日升4% 市值突破110億元

▲ 加科思是專注於癌症治療的臨床階段製藥公司，在北京及美國波士頓設有醫療室。

加科思（新上市編號﹕01167）昨日上市後，今日股價繼續走高，早段曾高見15.3元。截至上午10時45分，最新報15元，升4%，成交8080萬元，市值突破110億元。

加科思周一（21日）首日掛牌，開市報15.9元，較招股價14.0元升13.6%。截至中午收市，加科思報15.4元，升10%，成交8.4億元，市值近117億元。以每手300股計，不計手續費，一手帳面最多可賺420元。

加科思是專注於癌症治療的臨床階段製藥公司，在北京及美國波士頓設有醫療室。公司自成立以來未有盈利。不過，啟明創投、高瓴資本等星級投資者為加科思上市前投資者。

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編輯﹕賴奕羚