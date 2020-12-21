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專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後跌約70點　京東健康升逾一成續創新高（不斷更新）

股市 15:46 2020/12/21

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五輕微破頂後反覆回吐，道指跌124點。恒生指數開報26422點，跌75點，早段曾跌逾200點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌54點，中午收報26444點。港交所 （00388） 突破400元，小米 （01810） 升穿30元，2股齊創新高；滙豐 （00005） 跌4%；中芯國際 （00981） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【吹奏摩笛】大摩最新中港焦點股名單出爐　剔出海螺水泥及招金礦業

【李小加退任】李小加：金融不姓美、不姓中、只姓資 「香港金融永遠不會差」

【螞蟻上市觸礁】馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市

即市走勢：

【15︰44】大家樂 （00341） 跌逾4%；大快活 （00052） 、太興 （06811） 跌1%。食肆晚上禁堂食及每枱限二人入座維持至1月6日。

【15︰32】港股尾市跌幅再擴大至165點，報26333點。

【15︰22】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 逆市靠穩升近0.4%；小米 （01810） 升逾2%。

【15︰04】大市下午3時後跌約100點　報26396點。

【15︰00】上證升近0.8%；深證升2%；創業板指升3.7%。

【14︰51】京東健康 （06618） 升幅擴至11.5%，高見164.9元新高。

【14︰27】比亞迪 （01211） 午後升一成，升穿200元關口，高見203.8元。

【14︰24】港股午後跌約70點，報26425點。

【14︰23】信義光能 （00968） 升逾12%，破頂高見18.3元。

【13︰51】京東健康 （06618） 升逾7%，高見159.9元新高。

【13︰49】比亞迪 （01211） 升幅擴大至8%，高見200元。

【13︰04】港股午後初段跌約35點，報26463點。

【12︰00】恒指半日跌54點，中午收報26444點。港交所 （00388） 突破400元，小米 （01810） 升穿30元，2股齊創新高；滙豐 （00005） 跌4%；中芯國際 （00981） 跌逾2%。

【11︰54】港股中午收市前跌45點，報26450點。

【11︰45】小米 （01810） 升幅擴至半成，破頂高見30.25元。

【11︰40】內地股市半日上升，上證升近0.6%；深證升1.3%；創業板指升2.2%。

【11︰15】港交所 （00388） 破位後愈升愈有，股價升3%高見406.2元新高。

【11︰10】港交所突破400元創新高　6600萬元沽盤排隊405元出貨

【10︰59】滙豐 （00005） 跌近4%，報39.55元續試日內低位。

【10︰48】港交所 （00388） 升幅擴大至2%，升穿400元關口，高見402.4元創上市新高。

【10︰38】滙豐 （00005） 拖累大市，股價跌逾3%，低見39.65元，個股拉低大市75點。

【10︰30】信義光能 （00968） 升幅擴至9%，報17.66元破頂見高位。

【10︰15】港交所 （00388） 升逾1%，高見400元創歷史新高。

【港交所股價】港交所逆市創新高 今早高見400元

【10︰13】泡泡瑪特 （09992） 升一成，高見87.05元創上市新高。

【10︰08】大市跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌92點，報26405點。

【10︰08】京東健康 （06618） 升6%，高見157元創新高。恒指公司日前宣布，將於本月21日收市後，將京東健康納入恒生科技指數、恒生中國企業指數等。

京東健康納入恒生科指權重即達8%上限　國指、富時及MSCI亦搶快納入（第三版）

【09︰58】ESR （01821） 升逾1%，高見26.4元。ESR獲兩聯合創始人增持。

【09︰56】小米 （01810） 逆市升4%，高見30元見新高。

【小米股價】小米升近4%再創新高 股價觸及30元

【09︰52】保利協鑫 （03800） 回吐逾6%，低見1.38元。

【09︰49】車股逆市再上，長汽 （02333） 升近半成，破頂高見19.48元；比亞迪 （01211） 升逾2%；華晨 （01114） 跌逾1%；至於吉利 （00175） 跌近0.9%。

【09︰47】小米 （01810） 升逾3%，高見29.9元再試30元關。

【09︰43】滙豐 （00005） 跌3%，跌穿40元水平，低見39.8元。

【09︰42】大市跌幅擴至200點，報26294點。

【09︰41】京東健康 （06188） 升逾3%，高見153.4元再創新高。

【09︰40】小米 （01810） 平開後逆市向上，股價升逾2%。

【09︰36】港股早段跌近150點，報26348點。

【09︰35】阜博集團 （03738） 升逾17%，破頂高見17.7元。阜博集團以每股13.84元發行約2890.17萬股新股予螞蟻集團，螞蟻集團成為第三大股東。

阜博獲螞蟻入股成第三大股東　配股售折讓7.5%

【09︰32】英國新冠肺炎疫情嚴峻，倫敦封城，滙豐 （00005） 跌逾2%，低見40.15元；渣打 （02888） 跌逾1%。

【09︰30】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別為在3.85%和4.65%不變。

【09︰26】比亞迪 （01211） 逆市升近1%；贛鋒鋰業 （01772） 升0.6%，破頂開報83.25元。Tesla（美：TSLA）入標指千億美元追買，股價狂升6%直撲700美元新高，收報695美元。

【09︰25】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 平開無升跌。

【09︰20】恒指開報26422點，跌75點。網易 （09999） 升逾3%；中芯 （00981） 跌逾3%；信義光能 （00968） 破頂升近5%。加科思 （01167） 首掛，高開14%。

【美國加碼制裁】遭美國納入「實體清單」 中芯國際：對10納米或以下工藝有重大影響

【09︰14】即月期指開報26417點，跌82點或0.3%。

【09︰04】人行開展1100億元人民幣逆回購操作，因有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放900億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期跌約19點，報26412點；道指期貨升61點，報

30174點。

【08︰40】周日起倫敦及英格蘭南部「封城」，每英鎊兌港元報10.3965，滙豐 （00005） 倫敦較香港收市價41.15元低2%。

【滙豐HSBC股價】倫敦封城英鎊下挫　滙豐倫敦較港收市低2%

【08︰15】沛嘉醫療  （09996）  公布，董事會已批准可能發行人民幣股份，並將於科創板上市的初步建議。

沛嘉醫療擬發行A股科創板上市

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.62元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報583.83元，升3.83元或近0.7%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股上周五輕微破頂後反覆回吐，尾市跌幅收窄。市場觀望紓困方案談判進展，加上新冠肺炎疫情繼續惡化，中美關係轉趨緊張，道指收市跌124點，報30179點。標指收市回吐13點，報3709點。納指跌9點，報12755點。

港股ADR收報26453點，跌45點或近0.2%。恒指夜期收報26454點，跌45點，低水45點。

道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩

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