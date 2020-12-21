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道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%

股市 07:27 2020/12/21

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道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%

道指上周五跌124點
美股上周五輕微破頂後反覆回吐，尾市跌幅收窄。市場觀望紓困方案談判進展，加上新冠肺炎疫情繼續惡化，中美關係轉趨緊張，道指收市跌124點，報30179點。標指收市回吐13點，報3709點。納指跌9點，報12755點。

港股ADR跌45點
港股ADR收報26453點，跌45點或近0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報40.62元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報583.83元，升3.83元或近近0.7%。恒指夜期收報26454點，跌45點，低水45點。

油價升1.5%
油價上升，市場憧憬新冠肺炎疫苗出現刺激原油需求，紐約期油收報49.1美元，升0.74美元或1.5%；布蘭特期油收報52.26美元，升0.76美元或1.5%。

美滙指數回升至90水平
美元自2年半低位回升，美滙指數最新報90.14，升0.1%。歐元兌美元報1.2229；美元兌日圓報103.39。

美國十年期債息報0.95厘。

紐約期金跌近0.1%
美元反彈，金價向下，紐約期金收報1888.9美元，跌1.5美元或近0.1%。現貨金於1883美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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