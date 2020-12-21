【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交

近日一手市場氣氛淡靜，購買力加速流入二手市場。惟限聚令大為影響睇樓意欲，部份業主為求沽貨，不少願意再加大議價空間，市場屢錄減價逾百萬元的成交。其中北角城市花園業主因趕移民而劈價137萬元沽高層三房戶。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角城市花園3座高層B室，實用面積807平方呎，3房(1套) 間隔，座向南面，享全山景。業主原叫價1,480萬元，放盤3個月，累減137萬元或9.3%，成功以1,343萬元沽出，實用面積呎價16,642元。

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據了解，原業主於2012年9月以860萬元購入上址，持貨8年至今準備移民沽售單位，賬面獲利483萬元，單位期內升值約56%。



西灣河鯉景灣亦錄減價逾百萬元成交，美聯物業區域經理佘錦驊表示，不少用家趁年底前入市，該行剛促成鯉景灣635實呎三房戶，外區客「細換大」，斥1,100萬元承接。

佘錦驊稱，剛成交的鯉景灣單位為安明閣高層G室，實用面積約為635呎，為三房連套房間格，外區用家一直物色大單位作換樓，鍾情大型屋苑，而上述單位間格四正實用，加上原業主叫價由1,200萬元，肯減價100萬元，價格合預算，故斥1,100萬元入市自住，折合實用呎價約17,323元。

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資料顯示，原業主於1996年2月以約360萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約740萬元，物業升值約206%。

九龍塘又一居也剛錄減逾「1球」成交個案，香港置業首席聯席董事陳荣添表示，又一居16座高層D室，原則3房改2房間隔，單位實用面積約584平方呎。原業主原以約1,300萬元放盤約3個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約118萬元，以1,182萬元成交，實用呎價約20,240元。據悉，新業主為分支家庭客，心儀單位景觀開揚，環境舒適，故決定承接。

資料顯示，原業主於2009年6月以約518萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約664萬元，物業升值約128%。

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記者：陳詠妍