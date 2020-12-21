  • 15°C
香港時間 : 20201221日 (一) 03:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交

股樓投資 02:16 2020/12/21

分享：

近日一手市場氣氛淡靜，購買力加速流入二手市場。惟限聚令大為影響睇樓意欲，部份業主為求沽貨，不少願意再加大議價空間，市場屢錄減價逾百萬元的成交。其中北角城市花園業主因趕移民而劈價137萬元沽高層三房戶。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角城市花園3座高層B室，實用面積807平方呎，3房(1套) 間隔，座向南面，享全山景。業主原叫價1,480萬元，放盤3個月，累減137萬元或9.3%，成功以1,343萬元沽出，實用面積呎價16,642元。

    點擊圖片放大

【筍盤推介】 位處搶手名校網交通方便 2房高層單位減價20萬 啱哂小家庭，詳見【下一頁

據了解，原業主於2012年9月以860萬元購入上址，持貨8年至今準備移民沽售單位，賬面獲利483萬元，單位期內升值約56%。


西灣河鯉景灣亦錄減價逾百萬元成交，美聯物業區域經理佘錦驊表示，不少用家趁年底前入市，該行剛促成鯉景灣635實呎三房戶，外區客「細換大」，斥1,100萬元承接。

佘錦驊稱，剛成交的鯉景灣單位為安明閣高層G室，實用面積約為635呎，為三房連套房間格，外區用家一直物色大單位作換樓，鍾情大型屋苑，而上述單位間格四正實用，加上原業主叫價由1,200萬元，肯減價100萬元，價格合預算，故斥1,100萬元入市自住，折合實用呎價約17,323元。

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減，詳見【下一頁

資料顯示，原業主於1996年2月以約360萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約740萬元，物業升值約206%。

九龍塘又一居也剛錄減逾「1球」成交個案，香港置業首席聯席董事陳荣添表示，又一居16座高層D室，原則3房改2房間隔，單位實用面積約584平方呎。原業主原以約1,300萬元放盤約3個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約118萬元，以1,182萬元成交，實用呎價約20,240元。據悉，新業主為分支家庭客，心儀單位景觀開揚，環境舒適，故決定承接。

資料顯示，原業主於2009年6月以約518萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約664萬元，物業升值約128%。

【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出，詳見【下一頁
 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

 

放盤 二手市場 移民 北角 西灣河 九龍塘 鯉景灣 城市花園 又一居

下一篇文章

【酒醉金迷@iM網欄】紅酒圈最新熱話：木桐2018破格新酒標！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬
【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬