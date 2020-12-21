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【李小加專訪】李小加：全世界包容少了　港人一定要動「要麼自己動，要麼別人動」

Hot Talk 10:00 2020/12/21

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李小加表示，不單物理上在香港安家，香港亦為自己的精神家園。

港交所 （00388） 行政總裁李小加退任後去向曾引猜測，李小加多次表明已視香港為家，退任後不會離開香港，但對於年輕港人對香港社會、前途感茫然，李小加認為不要以地域為限制，「要麼自己衝出去，要麼讓別人把機會帶進來」，只有動起來才有經濟、有活力。

李小加內地出生，即使來港生活26年，甚少以粵語發言，予不少本地人距離感，11年在港交所的一舉一動，不時引來金融界揣度是否代表內地聲音。李小加認同過去數年香港社會不像以往包容，但「全世界的包容度都小了，所以生活永遠是在相對的空間，沒有絕對的空間」，「相對而言，香港依然是最好的」。

港交所逆市創新高 首次觸及400元，可見【下一頁】

1994年加入美林證券後一直在金融業打拼，李小加直言對金融充滿信心，同時不應覺得香港「別的就不行」，「別的行還是不行是我們自己的選擇」。他指，若覺得香港社會機會不夠多，就應該往外走，去大灣區、歐美、日本尋找機會。

即使無意外闖，李小加續指，亦應該希望這個社會來的人愈來愈多，把外面的機會帶進來，社會才能向前進步。「總而言之，人一定要動，要麼自己動，要麼別人動，動就有經濟、有活力，呆着就一定會僵死。」

李小加：視香港為精神家園

在內地、紐約、香港都曾生活過，李小加以常人退休之齡，回顧自己軌跡，最終以「香港人」自居。李小加指，自己不單物理上已在香港安家，香港亦已成為精神家園，「沒有哪個地方比香港更好、更方便、更乾淨、更簡單、更舒適、更自然」。

李小加續稱，在香港過上最喜愛的生活，因香港允許自己是中國人、香港人、國際人，可享受中國一切好的地方，同時某程度上避免不喜歡的內地的一些方式方法，香港又擁有西方的法治、自由、開放，卻沒有西方的歧視、生活不習慣等問題，「最能讓我這樣的人感覺到是一個精神的home（家園）」。

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記者：麥德銘、陳健婷　　

香港股票 香港交易所（00388） 李小加
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