【李小加退任】李小加：金融不姓美、不姓中、只姓資 「香港金融永遠不會差」

▲ 港交所行政總裁李小加在退任之際，仍對香港金融發展充滿信心，認為「香港金融永遠不會差」。

中美政治經濟角力，香港反修例事件牽引美國制裁、港區國安法出爐，成為政治博奕場，李小加離任港交所 （00388） 之際，依然有信心「香港金融永遠不會差」。他認為，金融有別於政治、實體經濟，具高度流動性，不可能完全停頓。

搞資本的人都知道資本是軟的、流動性的、很難抗絕的力量，稍微有一點點的口就流出來。世界的金融永遠是世界的，不姓美、不姓中、不姓歐，只姓資，認識到大海的力量，就知擋不住的。



李小加接受《香港經濟日報》訪問時，分析中美大國關係之間，「上層是意識形態，中層是物理經濟、政府固體一樣的東西，金融是Liquid（液體）。液體不可能像固體一樣，輕易一個政策一來，一搬就搬過去。」

美國近期加快在金融上對華出手，包括限制美國人和機構投資中資股，令MSCI等國際指數公司剔除10家中資股，被動指數資金即時撤出相關股份。李小加再次比喻金融是流水，認為不可能單方面堵住全部的洞口，「最終水是跟物理原理流，甚麼的地方有力，我們要保證水的體系沒有壁壘，就算有籬笆都有清晰的協調。」

在中美博奕之際，港交所年內股價反創出新高，市值逼近5,000億元，重新與芝商所（CME）、洲際交易所（ICE）一同爭奪全球最高市值交易所集團地位。李小加認為，反映港交所過去數年的工作成果，令港交所處於不可逆轉的軌道，港交所未來的責任是令「金融機構不同層面、功能、區域在這裏交滙。不可以哪邊水多，沒有容量處理 ；不可以水少、乾涸時，全部都做不到」。

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記者：麥德銘