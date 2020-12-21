【開市9點半】科技股監管+制裁風險劇增　追中小銀行加息尾班車仲著數？

（1）美國貿易黑名單及內地《反壟斷法》陰霾拖累，中資科技股監管及制裁風險劇增，相關股份或有一定波動性。反而年尾已有5間中小行搶開加息尾班車，冀跨年錢，最高息的定存計劃更有5.2厘，有機會受保守投資者捧場。

即睇開市9點半重點：

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【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘

（2）制裁風險劇增，中芯上周遭美國納入「 實體清單」 （亦稱貿易黑名單）；中芯發公告，指納入清單對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

【美國加碼制裁】遭美國納入「實體清單」 中芯國際：對10納米或以下工藝有重大影響

（3）除了中芯，美國商務部工業與安全局上周五（18日）亦決定同時把多家企業列入「實體清單」，究竟各中資企業如何回應？本網一文看清。

【美國制裁】一文看清中資企業回應 大疆稱續在美銷售 、國藥正評估影響

（4）美國總統特朗普上周正式簽署《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），即美國掛牌的中資股，退市風險將升溫。

中概股退市風險增 特朗普簽署《外國公司問責法案》

（5）互聯網監管風險升溫，全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉昨（20日）在演講中不點名提到螞蟻集團，指其暫停上市計劃是為了「防範系統性風險」。

樓繼偉不點名評論螞蟻：暫停上市是為防範系統性風險 可限制合作銀行數量

（6）互聯網監管並非中資公司獨有現象，歐美亦同樣有類近行業監管，投資界認同，大監管時代正迫近，科網龍頭難再現「野蠻生長」經營模式。

【互聯網監管】阿里京東美團閱文接連出事 掀起大監管時代序幕？

（7）海爾智家 （06690） 披露，公司以協議安排方式私有化海爾電器 （01169） 獲百慕達最高法院批准，根據目前時間表，海爾電器股票預計於12月23日上午9時在香港聯交所退市。

海爾電器私有化計劃獲法院批准 料23日退市、海爾智家H股同日上市

（8）華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，美元明年進一步走弱雖是市場共識，但強調多年以來，「共識交易往往是危險的」，籲小心通脹上升觸發美元反彈。

【零息時代】華僑永亨：聯儲局難進一步寬鬆 美元共識交易「往往是危險的」

（9）本地財務公司康業信貸母企康業金融科技遞交上市申請。據招股書初步顯示，公司由本地著名物業投資者李根興父母李常盛、李碧葱，及胞兄李根泰創辦。

【新股IPO】康業信貸母企康業金融科技遞交上市申請 李根興家族為共同創辦人

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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記者：莫亦熙