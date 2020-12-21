  • 13°C
香港時間 : 20201221日 (一) 07:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】科技股監管+制裁風險劇增　追中小銀行加息尾班車仲著數？

股市 07:00 2020/12/21

分享：

（1）美國貿易黑名單及內地《反壟斷法》陰霾拖累，中資科技股監管及制裁風險劇增，相關股份或有一定波動性。反而年尾已有5間中小行搶開加息尾班車，冀跨年錢，最高息的定存計劃更有5.2厘，有機會受保守投資者捧場。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘

（2）制裁風險劇增，中芯上周遭美國納入「實體清單」（亦稱貿易黑名單）；中芯發公告，指納入清單對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

【美國加碼制裁】遭美國納入「實體清單」 中芯國際：對10納米或以下工藝有重大影響

（3）除了中芯，美國商務部工業與安全局上周五（18日）亦決定同時把多家企業列入「實體清單」，究竟各中資企業如何回應？本網一文看清。

【美國制裁】一文看清中資企業回應 大疆稱續在美銷售 、國藥正評估影響

（4）美國總統特朗普上周正式簽署《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），即美國掛牌的中資股，退市風險將升溫。

中概股退市風險增　特朗普簽署《外國公司問責法案》

（5）互聯網監管風險升溫，全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉昨（20日）在演講中不點名提到螞蟻集團，指其暫停上市計劃是為了「防範系統性風險」。

樓繼偉不點名評論螞蟻：暫停上市是為防範系統性風險　可限制合作銀行數量

（6）互聯網監管並非中資公司獨有現象，歐美亦同樣有類近行業監管，投資界認同，大監管時代正迫近，科網龍頭難再現「野蠻生長」經營模式。

【互聯網監管】阿里京東美團閱文接連出事　掀起大監管時代序幕？

（7）海爾智家  （06690）  披露，公司以協議安排方式私有化海爾電器  （01169）  獲百慕達最高法院批准，根據目前時間表，海爾電器股票預計於12月23日上午9時在香港聯交所退市。

海爾電器私有化計劃獲法院批准 料23日退市、海爾智家H股同日上市

（8）華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，美元明年進一步走弱雖是市場共識，但強調多年以來，「共識交易往往是危險的」，籲小心通脹上升觸發美元反彈。

【零息時代】華僑永亨：聯儲局難進一步寬鬆　美元共識交易「往往是危險的」

（9）本地財務公司康業信貸母企康業金融科技遞交上市申請。據招股書初步顯示，公司由本地著名物業投資者李根興父母李常盛、李碧葱，及胞兄李根泰創辦。

【新股IPO】康業信貸母企康業金融科技遞交上市申請　李根興家族為共同創辦人

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！】

記者：莫亦熙

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】聖誕前熱炒兩大概念　比特幣+新股Vesync
2020/12/18
【開市9點半】聖誕前熱炒兩大概念　比特幣+新股Vesync
【開市9點半】iBond「滿月」再破頂　基金開始掃iBond？
2020/12/17
【開市9點半】iBond「滿月」再破頂　基金開始掃iBond？
【開市9點半】新股藍月亮暗盤升逾一成　專家指夠鐘沽貨
2020/12/16
【開市9點半】新股藍月亮暗盤升逾一成　專家指夠鐘沽貨
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
2020/12/15
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
【開市9點半】新股「過三關」泡泡瑪特暗盤爆升一倍　趕買銀債尾理車賺聖誕禮物
2020/12/11
【開市9點半】新股「過三關」泡泡瑪特暗盤爆升一倍　趕買銀債尾理車賺聖誕禮物
香港股票 反壟斷 制裁 特朗普 Fintech 私有化 中華人民共和國商務部 李常盛 李根興 通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
Ray Dalio：兒子車禍中喪生　希望與外界暫停交流
Ray Dalio：兒子車禍中喪生　希望與外界暫停交流
【美國制裁】大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股　港股受累遠多於A股
【美國制裁】大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股　港股受累遠多於A股
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得221億超購近502倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得221億超購近502倍（不斷更新）
【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注
【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注
理的Level 3口罩推出30片獨立包裝版　曾獲消委會滿分5星評級
理的Level 3口罩推出30片獨立包裝版　曾獲消委會滿分5星評級