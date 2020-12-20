【英國脫歐】約翰遜將與再度跟馮德萊恩通話 漁業仍為最大難題

▲ 歐洲議會多個政黨在上周四（17日）發表聲明，表示他們不願意在最後限期內倉促審查有關貿易協議。

英國脫歐協議談判遲遲未能落實，外界憂慮英國明年或會無協議脫歐。外媒報道，英國首相約翰遜和歐委會主席馮德萊恩在周日（20日）將再度進行電話通話。

歐洲議會多個政黨在上周四（17日）發表聲明，表示他們不願意在最後限期內倉促審查有關貿易協議，因此為談判定下死線，若歐盟與英國能夠在周日午夜之前達成協議，歐洲議會將在12月月底舉行一次特別全體議會表決。

最新消息指，英歐雙方仍然就漁業權問題僵持不下。英方提出為期3年的捕魚過渡期，而歐盟則堅持要6至7年。漁獲配額方面，歐盟成員國提出每年25%的漁獲量能夠銷售到英國市場，而英國則堅持要60%。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）在周日（20日）表示，歐盟應該改變取態，取消旗下成員國所提出的「不合理的要求」（"Unreasonable demands"），令雙方談判作出突破。

約翰遜在上周四跟馮德萊恩進行通話後，發表一篇聲明，內文提到他不能容忍英國是全世界唯一一個沒有主權控制其水域的國家，而且還要把自己國家的漁業放在如此不利的位置。他形容歐盟的要求是「不合常理」，呼籲歐盟改變取態。

而馮德萊恩則於同日發表聲明，指目前雙方仍有許多分歧需要處理，特別是漁業問題，預料未來談判將會非常棘手。

隨著談判死線時間將近，英國國內政界頻頻出現動作。據英國當地媒體報道，保守黨內出現分歧，逾30名保守黨國會議員私下向黨內人士表示，若約翰遜僅為了避免英國出現無協議的情況，而無底線地跟歐盟達成協議，他們將會在國會拒絕支持相關貿易協議。

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編輯﹕賴奕羚