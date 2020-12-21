【好想去日本】香港連續15年膺日本食品最大出口地　日本夥超市、Uber Eats力推清酒配中菜

香港今年繼續成為日本最大的農林食品出口市場，由日本政府成立、致力對外推廣日本食品出口的JFOODO指出，即使受到新冠肺炎疫情影響 ，料日本輸港的食品出口量仍能維持穩定增長。

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JFOODO事務局長大泉裕樹引述日本財務省貿易統計於今年首10個月的數據，發現日本清酒的銷售額高達45.4億日元（約3.4億港元），按年大增超過4成。

大泉裕樹認為雖現時出口的日本清酒主要是由餐廳採購，但當港人意識到廣東菜亦可配清酒時，料銷量將會進一步急增。可惜，疫情打亂JFOODO今年清酒的推廣計劃，不少實體活動亦未能舉行，故調整宣傳策略。

考慮到疫情底下，消費者在家煮食形成熱潮，當局特別與兩間日式超市合作，以組合形式出售日本清酒及海鮮，冀令清酒更「入屋」。同時，安排線上烹飪活動，介紹在家製作的廣東海鮮菜，以及與其相配的清酒。

▲ JFOODO在超市場內安排清酒唎酒師講解。

JFOODO同時瞄準了今年的外賣商機，與Uber Eats及6間中菜餐廳合作，在外賣平台推出日本清酒及海鮮套餐。據JFOODO透露，合作為期６星期，但首3個星期的銷量已達到目標一半，市場反應符合預期。

Uber Eats或推網購雜貨服務？

事實上，疫情刺激香港電商市場急速發展，多個平台近月亦開始增加網購雜貨服務。談到是次與JFOODO的合作，Uber Eats 傳訊部負責人高愷彤指出，自疫情爆發以來，多了餐廳增加酒類選擇，但該企認為港人尚未習慣網購雜貨。

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故期望是次與JFOODO的合作，可讓港人適應叫外賣時額外購入酒類，並為未來或於港推出的網購雜貨服務預先鋪路。她透露，Uber Eats今年的定單按年270%，家庭客戶增長顯著，使住宅區的定單由以往佔整體的4成，升至6成。

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記者：葉泳珊