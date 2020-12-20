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【美國制裁】一文看清中資企業回應 大疆稱續在美銷售 、國藥正評估影響

股市 19:32 2020/12/20

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國藥控股、中芯國際、大疆、光啟集團等均對被納入美國「實體清單」作出回應。

國藥控股 （01099） 披露，美國商務部工業與安全局上周五（18日）決定將77個實體列入「實體清單」，包括公司附屬公司中國科學器材有限公司（中科器），根據該決定，向中科器出口、再出口及境內轉讓受到美國出口管制條例規管的物項，須事先取得美國商務部工業與安全局的許可。

國藥稱，正就該決定對集團的業務和經營的潛在影響進行綜合評估。中科器（不包括其附屬公司）主要從事实验室器材、非医疗设备的采购销售業務。根據2019年度按照中國會計準則編製的財務數據，中科器收入约佔國藥營業收入的0.7%，稅前利潤约佔集團稅前利潤的3.9%。

中芯國際：10納米或以下工藝受重大影響

名單亦涉及內地芯片製造商中芯國際 （00981） 及其部分子公司、參股公司。中芯國際今日也發公告，經初步評估，納入實體清單對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降至最低。

【美國加碼制裁】遭美國納入「實體清單」 中芯國際：對10納米或以下工藝有重大影響

大疆：產品將繼續在美國銷售

內地無人機廠商大疆則表示，對美國商務部將公司列入「實體清單」的決定感到失望，但美國客戶仍可以繼續正常購買和使用大疆的產品。

大疆創新公關總監谢阗地回應內媒表示，目前只知道大疆可以在美國繼續銷售，其他影響沒有人可以回答，「實體清單」和以往限制的約束力不太一樣，具體怎麼約束，還需要過幾天再看看。

光啟集團：所有產品均為原創不受外部影響

內地技術集團光啟集團發聲明，光啟所有產品均從底層科學研究做起，所有標準、專利、技術、工藝、產品均為原創，不受任何外部影響。光啟一直以來遵守中國技術出口相關法律法規，美國的制裁毫無意義。

光啟集團在中港均擁有上市公司，包括在深交所上市的光啟技術（深：002625），以及在港交所上市的光啟科學 （00439）

 

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編輯：陳健婷

香港股票 中芯國際（00981） 國藥控股（01099）

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