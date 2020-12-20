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【英國變種】英國衞生大臣稱變種新冠病毒「已失控」 比利時禁止英國航班和火車入境

股市 21:05 2020/12/20

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比利時首相亞歷山大·德克羅（Alexander De Croo）周日（20日）宣佈，比利時將會從翌日凌晨開始，禁止所有從英國出發至比利時的航班和火車入境。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，距離英國從疫情影響中恢復正常「尚有很大段距離」。他在電視節目"The Andrew Marr Show"中否認現時疫情受到控制，並指新變種病毒「已經失去控制」（Out of control），目前英國正處於非常艱難的情況。

為避免變種病毒傳播到境內，比利時首相亞歷山大·德克羅（Alexander De Croo）周日（20日）宣佈，比利時將會從翌日凌晨開始，禁止所有從英國出發至比利時的航班和火車入境24小時，不排除之後會再延長禁令期限。

他表示，目前外界對英國的變種新冠肺炎病毒仍有許多疑問。經專家們商議後，比利時政府擬先試行禁止英國航班和從英國來的歐洲之星火車（Eurostar）入境。德克羅指，是次措施為「預防措施」，在取得更多數據後，禁令期限或會再被延長。

比利時並非首個對英國實施入境禁令的國家。荷蘭在今周亦宣布，從周日早上6時開始截至明年1日，禁止接載英國乘客的航班降落在荷蘭。據了解，德國政府亦在考慮對英國實施入境禁令。

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編輯﹕賴奕羚

 

疫情 新冠肺炎 英國 比利時 荷蘭

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