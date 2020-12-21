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【英國變種】多國對英國實施入境禁令　一文看清國家名單（不斷更新）

股市 15:08 2020/12/21

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比利時首相亞歷山大·德克羅（Alexander De Croo）周日（20日）宣佈，比利時將會從翌日凌晨開始，禁止所有從英國出發至比利時的航班和火車入境。

英國周日（20日）再度收緊防疫政策，英國首相約翰遜宣佈倫敦及英國東南部地區實施第四級防控，當地所有非必要商店必須關閉，預計新防控措施將暫時至少實施兩個星期，並於12月30日重新評估防疫政策。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日（20日）表示，距離英國從疫情影響中恢復正常「尚有很大段距離」。他在電視節目"The Andrew Marr Show"中否認現時疫情受到控制，並指新變種病毒「已經失去控制」（Out of control），目前英國正處於非常艱難的情況。

英國新冠病毒變種 港研「加辣」檢疫21天、國泰股價挫逾2%，詳情可見【下一頁】

為避免變種病毒傳播到境內，歐洲多國周日宣佈禁止從英國來的航班及火車入境，南美國家、加拿大等地亦公布限制英國航班，名單如下﹕

加拿大﹕加拿大總理特魯多周一（21日）在Twitter上發文，指從翌日凌晨開始，將暫時所有往返英國與加拿大的航班至少72小時，不排除之後再延長禁令期限。

阿根廷、智利、哥倫比亞：將暫停往返英國航班

瑞士﹕瑞士在當天時間周日晚上宣佈禁止英國航班入境，暫時未交待有關禁令何時生效。

愛爾蘭﹕愛爾蘭周一及周二禁止所有從英國來的航班入境。

法國﹕法國總理卡斯泰（Jean Castex）周日（20日）宣佈，將從凌晨禁止航班及貨車從英國入境48小時，並宣佈關閉兩個港口。

奧地利﹕外媒報道，當地政府從周二（22日）擬禁止從英國來的航班入境。

德國﹕德國已對往返英國航班實施入境禁令，直到12月31日為止。

意大利﹕意大利外長Luigi Di Maio周日表示，政府將拒絕從英國來的航班入境。入境禁令期限細節尚未公布。

比利時﹕比利時首相亞歷山大·德克羅（Alexander De Croo）亦在同日宣佈，從翌日凌晨開始，禁止所有從英國出發至比利時的航班和火車入境24小時，不排除之後會再延長禁令期限。比利時政府擬先試行禁止英國航班和從英國來的歐洲之星火車（Eurostar）入境。德克羅指，是次措施為「預防措施」，在取得更多數據後，禁令期限或會再被延長。

荷蘭﹕荷蘭是首個對英國實施入境禁令的國家。荷蘭在今周宣布，從周日早上6時開始截至明年1日，禁止接載英國乘客的航班降落在荷蘭。

（第二版新增﹕意大利禁止英國航班入境）

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編輯﹕賴奕羚

 

疫情 新冠肺炎 英國 比利時 荷蘭

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