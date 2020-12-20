【輝瑞疫苗】加州醫護不滿醫院安排失當 未安排前線優先接種

美國新冠肺炎疫情肆虐，不少美國人民都急於等待接種輝瑞（Pfizer）疫苗。美國加州史丹福醫院（Stanford Hospital）有醫護人員示威，抗議醫院管理層安排行政人員及普通員工等非緊急群體優先接種輝瑞疫苗，忽略前線醫護對輝瑞疫苗的逼切需要。最終醫院作出道歉並承諾立即重新考慮接種輝瑞疫苗的員工優先次序。

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上周首批5,000支輝瑞疫苗已運抵加州史丹福醫院，並開始分發予醫院員工接種，但醫院管理層的疫苗分配安排，卻惹來醫護人員不滿。

大批醫護人員上周五聚集在醫院大堂並手持標語，抗議醫院只安排7名醫護可獲優先接種，卻未為餘下1,300多名的醫護、特別是與新冠肺炎病人密切接觸的前線員工，提供明確的接種計劃。

他們同時不滿醫院對接種輝瑞疫苗的分配準則，為何留在家中工作的普通員工及行政人員可以優先接種該疫苗。醫護人員向史丹福醫院管理層提交聯署信件，要求管理層重新制定輝瑞疫苗的優先計劃，並提高決策透明度。

報道指，由研究人員設計的分配次序，是按感染病毒的風險排列。其算法為每個人計算其風險評分，包括考慮其年齡、工作性質以及在其部門中確診數字等因素。此導致醫院的環境管理職員、提供食物服務的職員、較為年長的員工都可能較前線員工早接種疫苗。

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史丹福醫院管理層最終就疫苗接種安排失當向醫護人員道歉，表示會盡快改善疫苗分配安排，並讚揚前線醫護人員是對抗新冠肺炎疫情下的英雄。

加州疫情嚴峻，成為美國新冠肺炎疫情重災區，對輝瑞疫苗需求相當大。早前美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）亦指，輝瑞部份疫苗出現生產問題，當局會為輝瑞提供全力支持，以確保他們能夠為美國民眾生產疫苗。

責任編輯：郭麗明