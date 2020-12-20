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【人民幣】明年人民幣滙價外資行最牛看6算 中資行唱反調罕有睇7算

Hot Talk 18:45 2020/12/20

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人民幣在岸價兌美元升至兩年新高，但中外資對明年的前景看法各走極端，美資最牛，相反中資睇淡。

美元積弱，美滙指數上周曾跌穿90的心理大關，包括人民幣等新興市場貨幣變相被動升值，人幣更愈升愈有。不過，中外資對人幣中長期走向朝兩極化，竟罕現中資睇淡，最熊料乍現7.2新低，反觀美資大行最牛睇6算。

除了好淡友的看法大分歧外，另一最惹激辯的，是專家對人幣會否於明年上半年見頂，下半年從高位回落，亦有大不同睇法。業界相信主要受明年兩大關鍵所主宰，包括︰

（1）憧憬疫苗於下半年在全球逐漸廣泛應用，歐美經濟作報復式勁彈，內地獨升的優勢漸減。

（2）拜登新政府上場，上半年專注抗疫救經濟；市料下半年開始再打中國牌，力遏中國勢力崛起，挑戰其霸主地位。

正當外資鬥牛，最近爭相上調對人民幣的來年預測，大好友是花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，本月中大幅上調人幣明年底的目標價，由6.3升至6算。

然而，牛熊對疊，堪稱大淡友的光大新鴻基外匯策略師任曉平，預期2021年人幣不斷走貶，首季高見6.7，第二季6.8；第三季更乍現7算到7.2，及至第四季險守7算關。

光大新鴻基：中美關係緊張 或推跌人幣

任曉平回應本報查詢解釋，明年首季環球經濟的增長仍處於放緩減慢的趨勢，且料特朗普及接班人拜登的對決將持續至1月份；但第二季至第三季，全球經濟增速將加快，惟中美關係再趨緊張，影響到產業鍊的重組，遂料明年第三季至第四季人幣有機會下試7.2的歷史新低。

雖然另外兩大英資行對人幣看法較樂觀，但匯豐及渣打不約而同料人幣預計，人幣來年走向先升後跌；匯豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲預期，人幣明年上半年有空間再轉強，首季尾有望升至6.45，而年中則為6.4，但料內地不樂見人幣大幅升值，恐影響出口貨值，故料年底企穩於6.6。同樣，渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，人幣明年走向先高後低，第2季高見6.3，及至明年底反覆回軟至6.45，主要是上半年已透支內地經濟疫後獨升的優勢，下半年起全球因疫苗而續呈復甦爆升的勢態。

花旗：內地復甦持續 人幣明年底看6算

看人幣最牛的黃栢寧上周重申，聯儲局剛於上周四（12月17日）今年最後一次議息，顯示整體聯儲局整體仍維持鴿派立場。料聯儲局主席鮑威爾或到2021年9月才縮減量寛規模，2022年的較後時間才可能加息，維持看淡美元的看法，料6至12個月美滙指數為89到81，長線預測為88.16。相反，中國經濟復甦持續，以及息差優勢持續下，人幣或繼續向好，至明年中兌美元幣可能見6.3，至明年底更見6.0。

星展、ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈及澳新銀行（ANZ）亦料在岸價也在波動中偏強，按季拾級緩升。不過，人幣最近每次上衝6.5大關屢遇阻力，上周更因人民銀行超額續做9,500億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF），據路透數據顯示，此操作乃創下有記錄以來最高。正因巨額放水，令在岸價續回軟，現滙報6.5377。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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