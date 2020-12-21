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【Bitcoin】比特幣屢創新高 Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

Hot Talk 11:02 2020/12/21

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比特幣繼今周連續升穿21,000、22,000及23,000高位後，比特幣今早（20日）升穿24,000美元，再度突破歷史新高。

比特幣繼今周連續升穿21,000、22,000及23,000美元高位後，比特幣周日早上（20日）升穿24,000美元，再度突破歷史新高。據Coindesk數據顯示，截至香港時間上午10時59分，比特幣最新報23,791美元，24小時漲幅內升1.4%。

高盛： 比特幣不會取代黃金，詳情可見﹕【下一頁

摩根大通料有6000億美元流入比特幣市場，詳情可見﹕【下一頁

Coinbase行政總裁： 投資者需留意風險

最近向美國證交所提交上市申請的Coinbase 行政總裁阿姆斯壯（Brian Armstrong）周六（19日）發表文章表示，他認為市場最近關注加密貨幣是「一件好事」，但他指，加密貨幣是一種較為不穩定的資產類別，與大多數投資人習慣的傳統金融工具類型不同，例如加密貨幣市場可以比股市更快往任何一個方向發展。而現時比特幣價格急速上升，除了反映現時交易量大外，比特幣價格的波動性也很大。他提醒投資者需留意風險。

Elon Musk：比特幣是我的「安全詞」

Tesla創辦人（美﹕TSLA）Elon Musk周日就比特幣連續發佈幾篇帖文，引來不少網民熱議。Elon Musk指比特幣是他的「安全詞」（Safe Word）。不過，網民找出今年1月Elon Musk發佈的舊帖，當時他指比特幣「不是他的安全詞」，引來網民猜測Elon Musk是否對比特幣轉換態度。

Elon Musk今天指比特幣是他的「安全詞」（Safe Word）。

Elon Musk的言論引發不少比特幣愛好者留言。其中，美國商業軟體設計公司MicroStrategy 行政總裁Michael Saylor建議Elon Musk將Tesla的資產負債表從美元轉成比特幣，並指這樣「能夠為Tesla股東帶來近1000億美元的好處」。

Michael Saylor續指，如果Elon Musk將Tesla 資產換成比特幣，標普500指數的其他公司將會跟隨Elon Musk的腳步，屆時比特幣的價格將會大升。

Michael Saylor續指，如果Elon Musk將Tesla 資產換成比特幣，標普500指數的其他公司將會跟隨Elon Musk的腳步。

Elon Musk隨後回覆Michael Saylor，詢問是否有可能處理如此龐大的交易，Michael Saylor回應指，他很樂意跟Elon Musk在線下分享。對於Elon Musk是否有意將Tesla部分資產從美元轉換成比特幣，Elon Musk和Michael Saylor未有回應外媒記者提問。

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相關文章﹕【比特幣】美國萬通保險斥1億美元買比特幣　作長期戰略部署

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【Bitcoin】Guggenheim投資：比特幣應值40萬美元　擬投資最多5億美元

 

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編輯﹕賴奕羚

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