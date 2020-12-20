  • 17°C
香港時間 : 20201220日 (日) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣升穿24000美元再創新高 Coinbase 行政總裁籲投資者留意風險

Hot Talk 18:46 2020/12/20

分享：

比特幣繼今周連續升穿21,000、22,000及23,000高位後，比特幣今早（20日）升穿24,000美元，再度突破歷史新高。

比特幣繼今周連續升穿21,000、22,000及23,000美元高位後，比特幣今早（20日）升穿24,000美元，再度突破歷史新高。據Coindesk數據顯示，截至香港時間下午6時37分，比特幣最新報23,495美元，24小時漲幅內升1.9%。

高盛： 比特幣不會取代黃金，詳情可見﹕【下一頁

摩根大通料有6000億美元流入比特幣市場，詳情可見﹕【下一頁

Coinbase行政總裁： 投資者需留意風險

最近向美國證交所提交上市申請的Coinbase 行政總裁阿姆斯壯（Brian Armstrong）周六（19日）發表文章表示，他認為市場最近關注加密貨幣是「一件好事」，但他指，加密貨幣是一種較為不穩定的資產類別，與大多數投資人習慣的傳統金融工具類型不同，例如加密貨幣市場可以比股市更快往任何一個方向發展。而現時比特幣價格急速上升，除了反映現時交易量大外，比特幣價格的波動性也很大。他提醒投資者需留意風險。

Elon Musk：比特幣是我的「安全詞」

Tesla創辦人（美﹕TSLA）Elon Musk今日就比特幣連續發佈幾篇帖文，引來不少網民熱議。Elon Musk指比特幣是他的「安全詞」（Safe Word）。不過，網民找出今年1月Elon Musk發佈的舊帖，當時他指比特幣「不是他的安全詞」，引來網民猜測Elon Musk是否對比特幣轉換態度。

Elon Musk今天指比特幣是他的「安全詞」（Safe Word）。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章﹕【比特幣】美國萬通保險斥1億美元買比特幣　作長期戰略部署

【數碼黃金】摩通料未來資金轉投比特幣利淡金價　惟「鱷王」達里奧仍偏好黃金

【Bitcoin】Guggenheim投資：比特幣應值40萬美元　擬投資最多5億美元

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

Fintech 金融 比特幣 Tesla

上一篇文章

【美國經濟】民主黨領袖舒默： 國會最快於周日就紓困法案進行投票

下一篇文章

【人民幣】明年人民幣滙價外資行最牛看6算 中資行唱反調罕有睇7算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注
【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得221億超購近502倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得221億超購近502倍（不斷更新）
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
理的Level 3口罩推出30片獨立包裝版　曾獲消委會滿分5星評級
理的Level 3口罩推出30片獨立包裝版　曾獲消委會滿分5星評級
Ray Dalio：兒子車禍中喪生　希望與外界暫停交流
Ray Dalio：兒子車禍中喪生　希望與外界暫停交流
【美國制裁】大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股　港股受累遠多於A股
【美國制裁】大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股　港股受累遠多於A股