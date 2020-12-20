【Bitcoin】比特幣升穿24000美元再創新高 Coinbase 行政總裁籲投資者留意風險

▲ 比特幣繼今周連續升穿21,000、22,000及23,000高位後，比特幣今早（20日）升穿24,000美元，再度突破歷史新高。

比特幣繼今周連續升穿21,000、22,000及23,000美元高位後，比特幣今早（20日）升穿24,000美元，再度突破歷史新高。據Coindesk數據顯示，截至香港時間下午6時37分，比特幣最新報23,495美元，24小時漲幅內升1.9%。

高盛： 比特幣不會取代黃金，詳情可見﹕【下一頁】

摩根大通料有6000億美元流入比特幣市場，詳情可見﹕【下一頁】

Coinbase行政總裁： 投資者需留意風險

最近向美國證交所提交上市申請的Coinbase 行政總裁阿姆斯壯（Brian Armstrong）周六（19日）發表文章表示，他認為市場最近關注加密貨幣是「一件好事」，但他指，加密貨幣是一種較為不穩定的資產類別，與大多數投資人習慣的傳統金融工具類型不同，例如加密貨幣市場可以比股市更快往任何一個方向發展。而現時比特幣價格急速上升，除了反映現時交易量大外，比特幣價格的波動性也很大。他提醒投資者需留意風險。

Elon Musk：比特幣是我的「安全詞」

Tesla創辦人（美﹕TSLA）Elon Musk今日就比特幣連續發佈幾篇帖文，引來不少網民熱議。Elon Musk指比特幣是他的「安全詞」（Safe Word）。不過，網民找出今年1月Elon Musk發佈的舊帖，當時他指比特幣「不是他的安全詞」，引來網民猜測Elon Musk是否對比特幣轉換態度。

▲ Elon Musk今天指比特幣是他的「安全詞」（Safe Word）。

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編輯﹕賴奕羚