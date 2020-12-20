【中美科技角力】大彊無人機列貿易黑名單　DJI：美國消費者仍可繼續購買使用其產品

▲ 美國宣布新增數十家中國公司進入實體清單（又稱貿易黑名單），其中包括中國無人機製造商深圳大疆創新科技。（圖片來源：法新社）

美國於周五（18日）新增數十家中國公司進入貿易黑名單，其中包括中國無人機製造商深圳大疆創新科技（DJI）。大彊其後發出聲明表示，對美國商務部的決定感失望，但美國消費者仍可以繼續購買與使用DJI的產品。

美國商務部表示，將把全球最大的無人機公司大疆（DJI），無錫中德美聯生物技術（AGCU Scientech）、中國科學儀器材料有限公司（China National Scientific Instruments and Materials）和光啟集團（Kuang-Chi Group）等列入貿易黑名單，他們被控「通過濫用基因收集和分析或高科技監控，在中國境內縱容了大規模的侵犯人權行為」。

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大彊在回覆包括Techcrunch等傳媒的查詢時，未有提供被列名單後會發生甚麼的信息，但表明仍然致力於開發行業最具創新性的產品。被列黑名單通常意味美國公司不能向名單上的企業出口技術，以之前華為的先例，Google就因禁令不能再為華為手機提供技術，導致華為手機的發展遭到重挫。

大彊在商用無人機市場穩佔一哥地位，有市場估計指其市佔達70％至80%，而且其亦有銷售技術予使用無人機、手持相機的公司。禁令勢會令該企需另覓零件與技術供應商，以及該企在美國發展業務將會面對頗大阻礙。今年美國就已先後有政府部門表示因國安原因而停用DJI等的中國無人機。

責任編輯：周俊霖

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