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【變種病毒】香港也有相關個案 有咩病徵？會否更致命？

環球社會熱點 16:52 2020/12/23

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【英國疫情】新冠病毒變種傳播力飆 有咩病徵？會否更致命？

英國疫情嚴峻，近日英國英格蘭地區的新冠病毒變種，其傳染性更高，相信是英格蘭東南部近期新冠疫情迅速擴散原因之一。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，香港有2宗個案，與變種病毒脗合。到底在英國發現的變種新冠病毒，與原來未變種的新冠病毒，有甚麼具體分別？新變種病毒株會否更致命？

  • 變種新冠病毒是甚麼？

變種新冠病毒的名為「B.1.1.7」，英國公共衛生部門（PHE）在2020年9月發現此病毒。直至11月，倫敦大約有四分之一確診個案，與新冠變種病毒有關。已在12月中，倫敦已增至接近三分之二確診個案與新冠變種病毒有關。

英國專家對變異新冠病毒株進行分析，發現病毒的尖突蛋白（Spike Protein）有多處「突變」（mutations）。

在英國，除了北愛爾蘭，此變種病毒遍布英國各地，但主要集中在倫敦、英格蘭東部、東南部。而在英國其他地方，似乎尚未大規模發現該病毒。

【英國疫情】病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走 【下一頁】

  • 病毒變種後是否更致命或更危險？

約翰遜（Boris Johnson）表示，早期分析顯示，新病毒株可以使繁殖率提高0.4或以上，並且比舊病毒株傳播力多達70%。

不過，即使新變種病毒傳播速度更快，但目前未有證據顯示，它會更致命，或導致更嚴重的症狀。

出現新病毒株不一定是壞事，它的毒性可以是更低。不過，如果它的傳播力更高，並且具有相同的毒性，會令更多的人在較短的時間內中招。

英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

  • 疫苗對新病毒株是否仍然有效？

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指，目前沒有證據（currently no evidence）顯示變異會導致新冠疫苗失效。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）則指，最新的臨床建議是，這種突變很太可能不不會影響疫苗效力，因疫苗會產生針對刺突蛋白中許多區域的抗體。

  • 感染新病毒株有甚麼病徵？

惠蒂指，暫時沒有證據顯示，病毒變異會有新病徵。

責任編輯：林嘉莉

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