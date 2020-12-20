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【疫市營商】南韓泡菜今年出口創歷史新高　香港成第3大市場

商業 17:30 2020/12/20

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宗家府Facebook圖片

新冠肺炎疫情在全球蔓延，更多人網上消費，南韓泡菜製造商藉著拓展海外銷售，令今年南韓泡菜出口額創下歷史新高，而香港則成為今年南韓泡菜第3大出口市場。

【聖誕節】聖誕後買家或面臨付款困難    出口商宜審慎管理放帳風險

《韓聯社》報道，南韓關稅廳數據顯示，今年前11個月，南韓泡菜出口額達1.3152億美元（約億港元），主要出口市場為日本、美國、香港、台灣、澳洲，對上述市場的出口額分別為6495萬美元、2104萬美元、700萬美元、538萬美元，及524萬美元。即使不計算12月的出口額，就已超過2012年創下的1.0661億美元全年南韓泡菜出口額最高紀錄。

報道指出，南韓大象集團旗下品牌「宗家府」及CJ希傑集團旗下「bibigo」的泡菜出口額最高，兩間企業的出口額今年增長30%以上。大象集團表示，宗家府泡菜銷往40多個國家，其中對美出口增勢突出，今年首10個月出口額同比翻了近倍；bibigo泡菜今年出口增幅最大的國家同為美國，同比增長達50%以上。

【中國人爆買瑞士錶？】瑞士鐘錶出口中國升69.5%　11月全球出口僅跌3.2%

【香港出口】10月出口貨量跌0.1%　輸往美國貨量跌2.2%

責任編輯：蘇穎琪

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