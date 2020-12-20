【新冠疫情】今日新增74宗個案 多個群組續增確診者

衞生防護中心公布，香港今日新增74宗確診個案，其中有4宗為輸入個案，而本地個案佔70宗，其中有25宗源頭不明。

根據今日公布資料，位於新蒲崗新時代工貿商業中心的「音樂群組」再增加兩人確診，令該群組數字增加至14人，而早前多個群組亦有增加，一田百貨沙田店群組增加4宗確診、中環Glow Spa & Salon群組及將軍澳藍田隧道地盤群組分別增加1人確診。

另外，藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院有一位職員確診，為早前確歲者家人，院內23位院友及部分曾緊密接觸的員工需接受檢疫；另外明愛醫院有一位男護士初步確診。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機