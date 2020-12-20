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【新冠疫情】今日新增74宗個案 多個群組續增確診者

股樓投資 16:54 2020/12/20

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衞生防護中心公布，香港今日新增74宗確診個案，其中有4宗為輸入個案，而本地個案佔70宗，其中有25宗源頭不明。

根據今日公布資料，位於新蒲崗新時代工貿商業中心的「音樂群組」再增加兩人確診，令該群組數字增加至14人，而早前多個群組亦有增加，一田百貨沙田店群組增加4宗確診、中環Glow Spa & Salon群組及將軍澳藍田隧道地盤群組分別增加1人確診。

另外，藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院有一位職員確診，為早前確歲者家人，院內23位院友及部分曾緊密接觸的員工需接受檢疫；另外明愛醫院有一位男護士初步確診。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

疫情 衞生防護中心 明愛醫院 香港

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