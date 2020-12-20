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【美國經濟】民主黨領袖舒默： 國會最快於周日就紓困法案進行投票

宏觀解讀 18:53 2020/12/20

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美國國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，紓困法案再度取得新進展。

美國國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，紓困法案再度取得新進展，他預料兩黨最快可以星期日在國會就規模高達9000億的紓困法案進行投票。

民主黨領袖舒默和共和黨參議員Pat Toomey在美國時間周六晚上9時就紓困法案規模達成共識。據共和黨人士向媒體透露，新的紓困法案規模將高達9000億美元，當中包括向美國人發放600美元至700美元的紓困金。在新的紓困法案中，並不包括早前三月國會通過的救濟法案（CARES Act）仍未使用的4290億美元餘款。

此外，早前根據救濟法案而成立的四項貸款機制亦會被取消。當中包括： 向大型僱主提供一級市場企業信用的流動性工具（Primary market corporate credit facility）、二級市場企業信用工具（Secondary market corporate credit facility）、中小企業貸款計畫（Main Street lending program）和市政信用機制（Municipal Credit Facility）。

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相關文章﹕【紓困法案】麥康奈爾：判談獲實質進展 對達成共識感樂觀

【美股收市】紓困法案望本周過關 納指破頂 道指勁彈337點

【美國經濟】財長姆欽︰紓困法案談判取得很大進展

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 美國國會 美國民主黨 美國共和黨

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