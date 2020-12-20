【輝瑞疫苗】美國再有4人接種後現副作用 包括震顫、心跳加速

美國疫情持續之際，美國上周開始接種輝瑞（Pfizer）疫苗，但再有市民接種輝瑞疫苗後而出現不良反應。美國伊利諾伊州有4名醫護人員，接種新冠疫苗後出現心跳加速等不良反應，當地即日起暫停為市民接種輝瑞疫苗。經過美國疾控中心（CDC）等部門同意後，醫院最終周日恢復為市民接種輝瑞疫苗，但要求市民接種輝瑞疫苗後，需要留院觀察30分鐘。

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位處美國芝加哥北部郊區的康得爾醫療中心（Advocate Condell Medical Center）上周六報告指，該醫院有4名員工於上周四接種輝瑞疫苗後，出現不適反應，癥狀包括震顫及心跳加速。醫院最終決定當日起暫停為市民接種輝瑞疫苗。

該醫院表示，該4名員工現時於家中休養，現時情況穩定，只有一名員工需要接受額外治療。

醫院獲得CDC及當地醫療部門同意後，在周日開始恢復為市民接種輝瑞疫苗。

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當地醫院同時亦更新接種指引，所有市民接種輝瑞疫苗後，需要留院觀察最少30分鐘，遠超CDC及美國預防接種諮詢委員會（ACIP）對接種新冠疫苗建議。

事實上，當地有約3,000名居民已接種輝瑞疫苗，意味接種後出現不良反應的人比例少於0.15%。

責任編輯：郭麗明