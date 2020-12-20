【5G手機】高通Snapdragon 888處理器跑分結果出爐　大幅跑贏iPhone 12 Pro Max

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月初高通（Qualcomm）發布的新旗艦5G手機晶片Snapdragon 888，預計會獲來年的旗艦手機採用。該企日前公布該處理器的跑分表現，在Antutu獲得平均735439分，比起目前最高分的Android旗艦機為高，更遠超過今年蘋果旗艦手機iPhone 12 Pro Max的638841分，惟與iOS最頂尖的iPad Pro 3仍錄非常接近的分數。
|裝置（記憶體）
|Antutu跑分表現
|Snapdragon 888參考設計裝置（12+512）
|735439分
|iPad Pro 3 (12.9-inch) （4+256）
|720121分
|iPad Pro 4 (12.9-inch) （6+128）
|718446分
|華為Mate 40 Pro+(12/256)
|698654分
|華為Mate 40 Pro(8/256)
|684069分
|小米10 至尊纪念版(16/512)
|671045分
|iPhone 12 Pro Max （6/256）
|638841分
關注手機效能的用戶定會留意頂尖旗艦裝置的跑分數據，而今次Snapdragon 888因預料會成為明年主流5G旗艦手機所採用的處理器，亦頗受用戶關注。往常高通會在高通驍龍技術峰會上直接讓傳媒測試最新處理器的各種效能，但因今次會議僅採用線上舉辦的形式，該企改為向傳媒公布的跑分影片與結果。據其測試結果所示，Snapdragon 888進行三次Antutu跑分後，獲得平均735439分。該分數亦不意外地比大部分現時市面上的旗艦Android為高。
要注意的是，高通採用參考設計裝置（採用Snapdragon 888處理器的測試用手機，據官方指，配置為12GB RAM、內存512GB）進行跑分，待手機廠商推出正式的手機型號進行跑分測試時，數據預料可望有進一步提升。
責任編輯: 周俊霖