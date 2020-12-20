【英國疫情】病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走

英國疫情嚴峻，近日英國英格蘭地區的新冠病毒變種，相信是英格蘭東南部近期新冠疫情迅速擴散原因之一。英國首相約翰遜更指，新冠病毒變種後傳播力高70%，故周日起倫敦及英格蘭南部「封城」。英媒報道指，在倫敦封城前夕，大批民眾湧往車站，務求在封城前離開。

英國《都市報》（Metro）報道，約翰遜又指出，已變種新冠病毒「VUI202012/01」傳播力高70%。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）早前亦指，有初步分析表明，該病毒變種後的增長速度較原有病毒更加快。

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另外，約翰遜在當地時間周六下午4時公布，倫敦及英格蘭南部會在周日起實施新的4級防控措施。措施包括，除了工作等必要外出理由，所有人都必需留家，所有非必要商店都會關閉。

約翰遜宣布之時，距離倫敦及英格蘭南部「封城」僅8小時。《都市報》指，在社交平台上流傳的影片可見，在倫敦大型鐵路車站聖潘克拉斯車站 （St Pancras），大批民眾排隊乘車趕往列斯 （Leeds），為求與家人和親人一起過聖誕節。

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因應大批民眾湧往車站，大批人群的聚集更令人憂慮，可能增加病毒傳播的風險。

責任編輯：林嘉莉