樓繼偉不點名評論螞蟻：暫停上市是為防範系統性風險　可限制合作銀行數量

▲ 全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉今日（20日）在演講中不點名提到螞蟻，指其暫停上市計劃是為了「防範系統性風險」。

內地近期加強監管金融科技，繼阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上周五將互聯網存款產品下架後，全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉今日（20日）在演講中不點名提到螞蟻，指其暫停上市計劃是為了「防範系統性風險」。

螞蟻下架互聯網存款產品，詳情可看﹕【下一頁】

內地多個平台正下架互聯網存款產品，詳情可看﹕【下一頁】

樓繼偉在演講中表示，「對於某數據金融平台的約談和暫停上市，實際是防範系統性風險於事前、事中。」，並指有關互聯網金融業務需審慎監管。

樓繼偉續指，數據金融平台在中國發展急速，當中以數據分析收集借貸人一方的風險特徵，從而進行風險評估，有利補充現時銀行針對小型企業的服務能力，但有機會構成系統性風險。

他解釋，互聯網和金融業務混合經營，看似有利節約成本，但容易令金融風險問題增加，為經濟帶來較大的系統性風險。假如單一數據金融平台佔有的市場份額過大，若它的數據的真實性和風險評估模型存在偏差，將會導致大量信貸壞賬。

他再度不點名提到螞蟻，舉例指某平台短短幾年已經同數十間銀行合作，形成數萬億貸款。

樓繼偉： 考慮限制與互聯網科技平台合作的數量

被問到如何解決有關系統性風險問題，樓繼偉提出，可以限制與平台合作的銀行數量，比如每間平台不得與超過十間或者十五間銀行合作。此外，為方便監管，可讓多間平台進行類似業務，形成市場競爭。

樓繼偉表示：「螞蟻金服可以做，京東白條也可以做，大家同樣進行監管。這樣有比較，也易於監管。」

就樓繼偉是次所提到的「大而不能倒風險」，早前銀保監會主席郭樹清亦有在本月初提起，當時他指部分互聯網企業跨界經營金融事務，或會形成新的「大而不能倒」的風險。

郭樹清12月初指各界需留意新的「大而不能倒」風險，詳情可看﹕【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚