【新冠疫苗】美疾控批准使用Moderna疫苗 18歲或以上可接種

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，當地正加快開展大規模新冠疫苗接種。美國食品及藥物管理局（FDA）於上周五授權緊急使用Moderna疫苗，美國疾病管制與預防中心（CDC）的諮詢專家小組翌日亦跟隨FDA意見，投票成功通過建議公眾接種Moderna疫苗，成為繼輝瑞（Pfizer）疫苗後，美國第2款可接種的新冠疫苗。

美FDA正式批准使用Moderna疫苗 料周一起可接種 【下一頁】

FDA正式授權緊急使用Moderna疫苗，首批590萬支Moderna疫苗於周日起開始分配至美國各地，預計周一可供18歲或以上的國民接種。

據悉，CDC的諮詢專家小組主要集中討論Moderna疫苗的副作用。Moderna疫苗的涉及逾3萬名參與者的臨床實驗當中，有一半人接種安慰劑，最終有3名參與者出現嚴重過敏反應，但相信與疫苗無關。

有第2款疫苗？美FDA專家小組籲批Moderna疫苗 【下一頁】

此外，該小組的專家成員亦對有3名參與者接種Moderna疫苗後出現貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）而感到憂慮，但沒有證據顯示面癱與接種Moderna疫苗及輝瑞疫苗有直接關係。

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）將會審核諮詢專家小組的建議結果，同時周日會進行第2次會議，制定及更改接種新冠疫苗指引，以及投票選定優先接種群體。

責任編輯：郭麗明