【疫情第四波】一田百貨沙田店即日起復業　員工須每隔14天進行快速檢測

第四波疫情仍然嚴峻，較早前一田百貨沙田店多名員工確診，因而需要停業。一田宣布，沙田店今日起（20日）重新投入服務，而在復業前已完成多項抗疫措施。

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一田表示，沙田店關閉期間，店內持續進行多次全面深層抗疫消毒清潔，除了在獲通報有員工確診後翌日，已主動要求及安排該店員工進行核酸檢查， 沙田店全部員工在日前（18 日）也獲安排額外進行快速檢測一次，員工的檢測報告必須為陰性才可重返工作崗位。

沙田店重新投入服務後，所有員工，包括一田員工、一田寫字樓、貨倉員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員，每隔14天必須再進行一次快速檢測，檢測報告同樣必須為陰性才可工作。

供應商員工也需檢測方可進店 將貼上徽章識別

另外， 供應商的員工亦須出示政府認可之檢測機構發出的檢測報告，或即場參加新冠肺炎快速檢測，相關人士的檢測結果同樣必須呈陰性方可進入店內範圍工作。已完成檢測的相關員工之員工證上會貼上「已完成新冠病毒（快速）檢測」的 徽章。

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責任編輯：蘇穎琪

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