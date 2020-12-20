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【新冠疫情】確診個案持續高企 許樹昌指政府或再收緊措施

股樓投資 15:23 2020/12/20

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日出席電視節目時指，近日確診個案數字仍在高位橫行，患者一般在一至兩個星期前已受到感染，認為現時收緊社交距離措施仍未足夠，認為香港政府有機會再收緊。

他提及周一至周五雖然人流明顯減少，但周末商場或郊外人流仍然很多，甚至在元朗大棠看紅葉及除下口罩拍照，增加傳播風險，令今次傳播鏈未能截斷。

假如未來數日確診個案仍然高企，同時源頭不明的比例仍然偏高，許認為政府有機會再收緊措施，把商店營業時間再縮短，甚至仿效英國，要求非緊急商店如髮型店、服裝店等暫停營業。

他又呼籲大家不要舉辦聖誕派對或聚會，如果疫情持續未能受控，香港或需最終考慮實施「禁足令」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

商場 口罩 許樹昌 疫情 香港

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