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【移民加拿大】80後港青移民薩克其萬省　轉行醫護助理由低做起

商業 15:18 2020/12/20

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港青馮國林移居加國後轉行任職醫護助理，但他表示，為了子女下一代獲得更佳的教育，事業轉換軌道的難題可以克服。（受訪者提供圖片）

移民潮再度捲至香港，不少港人均憂慮移民後，在他方要重新開展事業不易。成功舉家移民加國，現時任職醫護助理的港青馮國林（Stephen）分享，「由低做起」雖然要勇氣，但為了讓子女有更佳生活質素，能夠克服困難。資深人力資源顧問張慧敏亦認同，今次的移民潮所見，移民的港人思想準備已較成熟，相信能夠適應海外的環境。

在港長大、唸書的Stephen，離港前任職公關傳訊業務十餘年，月薪逾5萬港元，自言在港生活順利，但他表示，數年前妻子懷孕，已開始醞釀移民想法，出發點是希望子女有更佳的教育與生活環境。

為子女移民 首半年孤獨失落

幾經選擇後，他以國際技術移民身份，申請快速移民通道計劃獲得省提名，移居至加拿大中部的薩克其萬省（Saskatchewan），他亦坦言，選擇申請移居當地，是看準該省申請較易成功，而非着眼事業機會，最終2018年他先隻身抵埗當地安頓生活，數月後由妻子攜同兩幼子到當地會合。

Stephen本來亦有意繼續從事類似公關傳訊的行業，但所身處的薩斯卡通（Saskatoon）並不算大城市，覓得類似工作的機會頗低。抵埗後不久，就發現就業情況較想像中嚴峻，加上環境差異、一人隻身在外地的孤獨感、以及各種瑣碎事務，一度叫他感到失落，「首半年可謂諸事不順」。

Stephen曾任公關傳訊行業，亦見識過接待政要的大場面，但他指出，為了子女未來，個人事業發展的考慮相對次要。（受訪者提供圖片）

但他自言看法很積極，轉念一想便決心在其他行業從低做起，第一步是融入當地，透過參加協助外籍移民生活的英語課程與義工活動，逐步建立人際網絡，得悉當地醫護行業缺人，而且透過修讀為期僅約一年的課程，已可獲得專業資格求職，因此他申請入讀當地的醫護助理證書課程。他明言，讀書、兼職、同時間亦要照顧抵埗不久的家人，壓力不小，沒有決心將會很辛苦。

Stephen大學本科修讀社會科學，理科知識僅到高中程度，但醫護課程涉及生物知識，對放下書本多年的他是有一定挑戰，也因怕不合格而拼命苦讀。惟課程期間，正值新冠肺炎疫情侵襲全球，加拿大醫護人手短缺，求職機會變相大增，他在課程尚未完結之際已順利覓得護理中心聘書，其他同學亦多半順利求職，「那一刻鬆了一口氣！」

他分享，其時薪為22加元（約133港元），月薪計，繳稅後大約餘下2,000加元（約1.2萬港元），與他在港收入有頗大落差，但因物價水平相對較低，而且子女獲得免費教育與其他津助，其工資仍大致上可負擔一家的生活支出。

Stephen認為，加拿大公立教育質素有一定保證，強調小班、動手勞作，亦沒有沉重的功課考試壓力，小孩學業壓力大減，還有可盡情遊玩的大自然環境。（受訪者提供圖片）

轉行收入遜港 盼續進修增值

事業「從低做起」並不一定意味從零開始。Stephen指出，現時任職的護理工作，需照顧長者生活需要，院方希望他們能與「院友」盡快建立信任，Stephen作為新移民，在當地生活知識上急需惡補，但他堅定地指：「我已從事對人相處的工作十多年，當中所學的溝通技巧、如何設身處地思考對方立場，在醫護行業同樣用得着。」

他續指，人口老化問題困擾發達國家，因此護理業工作機會絕對不少。展望前景，他的生活重心固然是照顧幾位兒女的成長，但他亦希望日後繼續進修，由現時的醫護助理職位逐步提升自己。

記者：　周俊霖

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