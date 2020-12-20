【美團】成為會員後外賣運費即加價？ 美團被指「唔熟唔食」

近日有內地網民發現，在付費成為美團 （03690） 的會員後，用美團外賣時運費反而上升，令不少網民指美團以至一眾互聯網平台「唔熟唔食」。

該位名為「漂移神父」的網民，指自己經常在一間火鍋店叫外賣，之前該間店鋪的外賣運費一直沒有超過3元（人民幣，下同），在12月9日開通會員後，運費馬上升至6元，其後在12月11日運費仍然遠高於非會員價的3元。

美團回應指，運費與會員身份無關，只是由於軟件錯用用戶上一次的歷史定位，導致運費計算有誤，不過網民就認為根本講不通兩次都高於之前的價格。

根據內地傳媒報導，互聯網平台普遍存在不同帳號不同價格的情況，對消費能力高、消費意欲強的用戶標示更高價格，因此開通會員後價格不跌反升。用戶雖然起訴的權利，但起訴期長、費用較高，又要調查取證，並不容易成功起訴。

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