【輝瑞疫苗】美疾控：疫苗過敏者勿再打第二劑

美國疫情持續之際，輝瑞（Pfizer）疫苗在美國施打，美國接獲多宗在人士接種輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應。美國食品及藥物管理局 （FDA）表示，正在調查接種輝瑞疫苗後過敏的事件。美國疾控中心（CDC）則修改指引，稱如在接種首劑輝瑞疫苗後出現嚴重過敏，就不應打第二針。

FDA表示，在上周收到5宗接種輝瑞疫苗出現嚴重反應的報告，2宗位於阿拉斯加州。FDA指，正與CDC及英國當局調查事件。英國此前亦曾有人在接種輝瑞疫苗後出現過敏。

美護士接種輝瑞疫苗後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖） 【下一頁】

FDA表示，暫不確定引起該反應的原因，但指出輝瑞和及Moderna生產的疫苗中，都含有聚乙二醇 （Polyethylene glycol），此或是引起該反應的原因。

另外，CDC表示，最近「從一些報告上得知」（learned of reports），稱有些人在接種疫苗後出現嚴重過敏反應。 CDC把出現「嚴重反應」（severe reaction）的人士定義為，在接種疫苗後需要接受腎上腺素治療，或需要住院的人士。

有人接種輝瑞疫苗嚴重過敏 惟美FDA指仍可注射 【下一頁】

CDC指出，在接種首劑輝瑞疫苗後出現嚴重過敏，就不應打第二針；倘本身對疫苗成份敏感，亦不應接種。

CDC亦建議，曾對其他疫苗或療法有嚴重過敏反應的人士，在接種疫苗之前先諮詢醫生。不過，CDC指，有嚴重過敏反應史但與疫苗或注射藥物無關的人士，仍可以接種疫苗。

責任編輯：林嘉莉