【財政預算案】財政預算案公眾諮詢今日展開 陳茂波指明年需為疫後經濟作部署

今日香港財政司司長陳茂波在其網誌上表示，新一輪預算案公眾諮詢今日正式展開。他提到在原本節日濃厚的聖誕節將至，但因為疫情而令市面變得冷清，對部分早前損失生意的商戶而言是雪上加霜。陳茂波指，新一輪防疫抗疫基金資助額額上一輪增加近一倍，且更具針對性，但對於很多艱苦經營的行業來說只能起到紓困作用，並非根治問題的長遠方法。

他提醒未來幾個月內，若疫情未能快速受控，失業率恐怕再次上升，遏制疫情的工作刻不容緩，因此希望市民配合政府措施，推動控疫防疫工作順利進行。

陳茂波指今次疫情對基層及中產市民打擊嚴重，明年財政預算案的重點將是支援受影響市民、保住經濟元氣及早日為疫後經濟作出部署，不過由於今年政府已面對3,000億財政赤字，明年亦難免再現赤字，因此挑戰不輕，需要大家在預算案上集思廣益。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機