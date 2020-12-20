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【財政預算案】財政預算案公眾諮詢今日展開 陳茂波指明年需為疫後經濟作部署

股樓投資 14:49 2020/12/20

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今日香港財政司司長陳茂波在其網誌上表示，新一輪預算案公眾諮詢今日正式展開。他提到在原本節日濃厚的聖誕節將至，但因為疫情而令市面變得冷清，對部分早前損失生意的商戶而言是雪上加霜。陳茂波指，新一輪防疫抗疫基金資助額額上一輪增加近一倍，且更具針對性，但對於很多艱苦經營的行業來說只能起到紓困作用，並非根治問題的長遠方法。

他提醒未來幾個月內，若疫情未能快速受控，失業率恐怕再次上升，遏制疫情的工作刻不容緩，因此希望市民配合政府措施，推動控疫防疫工作順利進行。

陳茂波指今次疫情對基層及中產市民打擊嚴重，明年財政預算案的重點將是支援受影響市民、保住經濟元氣及早日為疫後經濟作出部署，不過由於今年政府已面對3,000億財政赤字，明年亦難免再現赤字，因此挑戰不輕，需要大家在預算案上集思廣益。

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撰文 : 謝克迪,CFA

失業 疫情 經濟 財政預算案 陳茂波 財政司 行業 失業率 防疫抗疫基金 香港

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