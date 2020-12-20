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【拼多多】千萬名車提供百萬補貼 買勞斯萊斯可以去拼多多？

股樓投資 13:42 2020/12/20

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內地拚多多不單只賣平價貨品，連勞斯萊斯亦在其貨架。勞斯萊斯幻影系列（Rolls-Royce Phantom）是歐美豪華名車的代表，售價絕對超過八位數字。

有商家在拼多多（美：PDD）的平台上不單賣該系列的EWB2020款，開價1,068萬元（人民幣，下同），更提供122萬元的補貼，補貼後售價折實946萬元。目前已經有10萬人希望「拼單」，只要支付99,999元即可發起拼單，現時該汽車只剩兩件，要買趁早。

勞斯萊斯回應指，該銷售是拼多多與商家自行決定的商業行為，與勞斯萊斯的品牌無關，在不傷害消費者的利益及勞斯萊斯品牌形象的前提下，公司樂意見到電商平台及商家銷售的不同嘗試。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

拼多多（美：PDD） 汽車 人民幣 補貼 勞斯萊斯

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