【至叻板塊】重磅股無人吼　板塊輪動繼續百花齊放

盡管大市悶到發瘟，過去一周恒指的高低波幅不足600點，表面看似無甚睇頭，實情是不少板塊炒到飛起，多少反映只是重磅股無人吼而已。

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根據統計，由12月14至18日的一周，平均漲幅達4%或以上的板塊便有10個，其中升幅前兩名的平均漲幅高達18.5%及9.9%，可見熱錢炒個不亦樂乎。

漲幅最多的板塊是光伏，板塊內股份幾乎有雙位數進帳，當中以保利協鑫（03800）最誇張竟然一周大漲38.2%，其次是信義光能（00968）累升19.3%，主要因市場憧憬「十四五」裝機預期大增所致。

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其次表現好的是醫藥板塊，因政策不確定性逐漸退，醫藥股呈報復式反彈，板塊平均漲幅為9.9%，遠遠落後光伏的18.5%。不過，爆升個股的表現不遑多讓，康基醫療（09997）同期勁升23.5%，其餘大家熟悉的信達生物（01801）、百濟神州（06160）、中生製藥（01177）升幅也介乎16.1%至21%，買中絕對可以過肥年。

事實上，資金游走於各個板塊，範圍也很廣泛，可謂不分新舊經濟。手機零件、電動車板塊平均漲6.3%、4.5%；玻璃、汽車、航運、紙業也漲4.1%至6.8%不等，只是傳統重磅股獨憔悴，本地金融、一綫內銀及本地地產股平均累跌1%以上，連累大市無甚起色。

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記者：林衛