  • 16°C
香港時間 : 20201220日 (日) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上市改革】聯交所諮詢總結 香港新股上市將改為無紙化

股樓投資 11:19 2020/12/20

分享：

聯交所公布，就無紙化上市及認購機制、網上展示交件及減少須展示文件類別作諮詢總結，指合共收到146份來自不同界別的香港市場持分者意見，決定稱作修改後接納《諮詢文件》的所有建議。

新修訂包括所有新上市的上市文件，必須僅以電子形式刊發，認購亦用可透過電子渠道申請，部分原來要以實體版本展示的文件改為網上發布，同時及行人須公布的交易及關連交易須展示的文件將會減少。

有關上市及認購機制的修訂將於2021年7月5日生效，網上展示文件及減少須展示文件的規定則於2021年10月4日生效。

港交所 （00388） 表示，有關修訂不單減少用紙，同時可提高上市的效率、節省發行人時間及成本，亦能令內地及國際投資者都能更易查閱相關文件。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 謝克迪,CFA

香港股票 香港交易所（00388） 香港 香港交易及結算所有限公司 IPO

上一篇文章

【新冠疫苗】藥劑師學會籲盡早接種　港人非「白老鼠」不用擔心

下一篇文章

【京東9618】不止針對螞蟻咁簡單　京東金融停新增存款產品上架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬
【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股