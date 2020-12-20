【上市改革】聯交所諮詢總結 香港新股上市將改為無紙化

聯交所公布，就無紙化上市及認購機制、網上展示交件及減少須展示文件類別作諮詢總結，指合共收到146份來自不同界別的香港市場持分者意見，決定稱作修改後接納《諮詢文件》的所有建議。

新修訂包括所有新上市的上市文件，必須僅以電子形式刊發，認購亦用可透過電子渠道申請，部分原來要以實體版本展示的文件改為網上發布，同時及行人須公布的交易及關連交易須展示的文件將會減少。

有關上市及認購機制的修訂將於2021年7月5日生效，網上展示文件及減少須展示文件的規定則於2021年10月4日生效。

港交所 （00388） 表示，有關修訂不單減少用紙，同時可提高上市的效率、節省發行人時間及成本，亦能令內地及國際投資者都能更易查閱相關文件。

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