【銀行股】聯儲局批准派息及回購 銀行股重返正軌？

多個央行陸續公布批准銀行股恢復派息，美國聯儲局亦加入其中。聯儲局公布，因應銀行業壓力測試結果，通過批准銀行在首季進行股份回購及派息，但合共金額不得超過過去4個季度平均的季度利潤。

聯儲局反映指，大型銀行有充足資本，應對經濟急跌產生潛在的6,000億美元損失，同時所有大型銀行在其假想壞帳激增的幅度下，資本比率仍然達標。摩根大通在聯儲局公布決定後，董事會批准明年合共300億美元的股份回購計劃。

早前英國央行及歐央行已分別批准英國及歐元區銀行可有限度派息，包括滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等料將恢復派息。

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