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南韓近7成人有意在疫情後去旅行

環球政經 20:42 2020/12/19

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《韓聯社》報道，據南韓文化觀光研究院公布問卷調查結果顯示，69.6%的受訪者回答疫情後最想旅遊。

報道提及，是次調查為後新冠時代文化旅遊展望問卷，並向2000名南韓人進行。結果顯示，69.6%的受訪者有意旅遊、13.3%的受訪者最想重溫文化活動、13.1%的人選擇社交活動、4.1%選擇體育活動。當，有7成人認為文化旅遊活動可紓緩疫情帶來的精神壓力。

不過去哪個旅行目的地最受歡迎？當中，有8成人選擇國內內遊；近6成人則選擇出境旅遊。當中。20歲至29歲年齡段最高，有71.2%的人有境外遊意向。而選擇境內遊考慮最多的因素是看點多（12.1%），其次是感染風險較低的地區（12%）。

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責任編輯：黎淑雯

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