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【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居

股市 18:38 2020/12/19

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掌舵了港交所11年的行政總裁李小加年底將離任

掌舵了港交所  （00388） 11年的行政總裁李小加年底將離任，外界對其往後去向大為關注。而李小加則重申「自己是香港人，以香港為家，不會離開香港」。到底以香港為家的李小加，住在香港甚麼地方呢？翻查資料，李小加原來住在已故巨星「哥哥」張國榮的舊居。

點擊細看龜背灣實境

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李小加住在赤柱大潭道60號龜背灣2號屋，原先為張國榮的舊區，是赤柱其中一個知名豪宅，面積4,002呎。資料顯示，該龜背灣2號屋業權於2011年6月易手，成交價1.4億元，相當於呎價3萬多元。

事實上，赤柱甚有城鎮異國情調，美利樓、赤柱市集等地亦深受旅客歡迎，故居住在赤柱料甚為舒適。

值得注意是，2016年時，李小加外遊期間，其獨立屋曾遭兩名賊人入屋爆竊，夾萬亦被打開掠財，李小加事後回應指被偷了一些「對自己和太太」都很有紀念價值的物品，感到難過。

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編輯：莫亦熙

李小加 張國榮 香港股票 香港交易所（00388） 豪宅 香港交易及結算所有限公司 大潭 赤柱

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