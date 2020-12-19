瑞典麥當勞新搞作　開設首間髮型屋　只剪「M字瀏海」？

▲ 麥當勞在瑞典斯德哥爾摩開設了全球首間髮型屋「Golden M Barber Shop」。（網上圖片）

在麥當勞（McDonald’s）除了可以點餐，還可以剪髮？據《Fox News》較早前報道，麥當勞在瑞典斯德哥爾摩開設了全球首間髮型屋「Golden M Barber Shop」，不過該店只會幫客人剪90年流行的「M字瀏海」，因為這種髮型和麥當勞商標相似。

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《Fox News》報道，除了專屬理髮店，瑞典麥當勞還推出一段充滿復古味道的理髮教學影片，讓每個人都能設計出自己喜歡的「M字頭」髮型。

當地麥當勞甚至更推出一款APP，可以測客人的M字瀏海是否完美到位，若成功識別出「M字頭」的話，就能在當地免費兌換一個Big Mac。活動消息一推出後立刻爆紅，2小時內官網線上預約名額即爆滿。

▲ 瑞典​​​​​​​麥當勞更推出一段充滿復古味道的理髮教學影片。（瑞典​​​​​​​麥當勞官方Instagram截圖）

瑞典麥當勞行銷總監Staffan Ekstam表示，這項目不只是為了守護麥當勞的「金拱門」商標，而是隨著「M字瀏海」又開始變得流行，希望可幫助顧客隨時打造完美的「M字瀏海」造型。

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責任編輯：蘇穎琪

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