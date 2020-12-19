  • 17°C
香港時間 : 20201219日 (六) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

實習生都有份！　Google為員工推每周免費新冠肺炎測試

環球政經 16:32 2020/12/19

分享：

新冠肺炎持續，Google表示，將為員工免費提供每周一次的新冠肺炎測試。

美國10州入稟法院 告Google合謀Facebook違反壟斷法：【下一頁

《CNBC》報道，Google本周為包括實習生和全職美國員工在內的9萬名員工，提供免費的鼻拭子測試是否對新冠肺炎呈陽性，並可在家中進行。是次Google與醫療健康公司BioIQ合作，一次檢測費用約50元美金，公司又計劃將於2021年開始對國際員工開放這個「福利」。

Google發言人表示，雖然該項新冠肺炎測試並不屬於強制性，但也建議員工每周可以進行一次。公司員工可以選擇每周訂購兩個測劑盒，訂購後等約3天便會送達。當實驗室收到樣本後，兩天內便可得知檢測結果。美國辦事處或數據中心現場工作的臨時僱員和合同工也可使用類似的免費測試服務。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【imoneymag.com

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%

下一篇文章

【美股焦點】美版美團Doordash上市一周即被沽空　香櫞：2020年最荒誕IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？
【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減