實習生都有份！　Google為員工推每周免費新冠肺炎測試

新冠肺炎持續，Google表示，將為員工免費提供每周一次的新冠肺炎測試。

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《CNBC》報道，Google本周為包括實習生和全職美國員工在內的9萬名員工，提供免費的鼻拭子測試是否對新冠肺炎呈陽性，並可在家中進行。是次Google與醫療健康公司BioIQ合作，一次檢測費用約50元美金，公司又計劃將於2021年開始對國際員工開放這個「福利」。

Google發言人表示，雖然該項新冠肺炎測試並不屬於強制性，但也建議員工每周可以進行一次。公司員工可以選擇每周訂購兩個測劑盒，訂購後等約3天便會送達。當實驗室收到樣本後，兩天內便可得知檢測結果。美國辦事處或數據中心現場工作的臨時僱員和合同工也可使用類似的免費測試服務。

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責任編輯：黎淑雯