增加公眾對疫苗信心？　拜登將於下周一公開接種疫苗

美國總統當選人拜登(Joe Biden)及妻子Jill Biden將於下周一(21日)公開接種第一劑疫苗,並在三周後接種第三劑疫苗。

綜合外媒報道,白宮新聞秘書Jen Psaki於周五(18日)表示,拜登此舉是為表達明確訊息:「疫苗是安」,整個過程會進行電視直播。拜登曾表示,無意在醫護人員中插隊,優先接種疫苗,但又希望在1月的就職典禮上獲得保障。

Jen Psaki續指,拜登夫婦接種一周後,當選為副總統的賀錦麗(Kamala Harris )及丈夫Doug Emhoff也會接種第一劑疫苗,但未有具體詳情。報道提及,該時間點合乎國家安全協議,旨在避免當選總統和副總統選舉同時經歷副作用的情況。

拜登曾記者會中提到,新的公共衛生團隊將在他上任100日內為民眾接種1億劑疫苗,若以每人兩劑計算,疫苗將惠及5000萬美國國民。「這將會是美國史上最具效率的大規模疫苗接種計劃(This will be the most efficient mass vaccination plan in US history)」拜登形容研發疫苗為艱難的工作,同時亦指分發疫苗也非常具挑戰性。

另一方面,即將卸任的總統特朗普(Donald Trump)尚未透露他何時計劃進行疫苗接種。

