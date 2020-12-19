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增加公眾對疫苗信心？　拜登將於下周一公開接種疫苗

環球政經 15:42 2020/12/19

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美國總統當選人拜登（Joe Biden）及妻子Jill Biden將於下周一（21日）公開接種第一劑疫苗，並在三周後接種第三劑疫苗。

【白宮疫情】候任白宮高級顧問確診　拜登病毒檢測呈陰性無密切接觸：【下一頁

綜合外媒報道，白宮新聞秘書Jen Psaki於周五（18日）表示，拜登此舉是為表達明確訊息：「疫苗是安」，整個過程會進行電視直播。拜登曾表示，無意在醫護人員中插隊，優先接種疫苗，但又希望在1月的就職典禮上獲得保障。

Jen Psaki續指，拜登夫婦接種一周後，當選為副總統的賀錦麗（Kamala Harris ）及丈夫Doug Emhoff也會接種第一劑疫苗，但未有具體詳情。報道提及，該時間點合乎國家安全協議，旨在避免當選總統和副總統選舉同時經歷副作用的情況。

拜登曾記者會中提到，新的公共衛生團隊將在他上任100日內為民眾接種1億劑疫苗，若以每人兩劑計算，疫苗將惠及5000萬美國國民。「這將會是美國史上最具效率的大規模疫苗接種計劃（This will be the most efficient mass vaccination plan in US history）」拜登形容研發疫苗為艱難的工作，同時亦指分發疫苗也非常具挑戰性。

另一方面，即將卸任的總統特朗普（Donald Trump）尚未透露他何時計劃進行疫苗接種。

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責任編輯：黎淑雯

 

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