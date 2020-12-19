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屯門至赤鱲角隧道將於27日開通　同日豁免新隧道和青嶼幹線收費

環球政經 14:40 2020/12/19

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運輸及房屋局局長陳帆今日（19日）在網誌表示，屯門至赤鱲角隧道將27日開通，市民往返屯門南和香港國際機場只需10分鐘，較現時縮短了約20分鐘。

【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車 屯門往機場車程約10分鐘：【下一頁

陳帆指，屯門至赤鱲角北面連接路的隧道全長約五公里，深入水平面以下約60米，為現時香港長度和深度第一的行車隧道。工程採用了目前全球最大的隧道鑽挖機「秦良玉」，直徑達17.6米，相當於六層樓宇的高度。

屯門至赤鱲角隧道為前往機場提供多一條陸路通道，亦有助分流往來大嶼山的交通。政府將於隧道開通同日（即12月27日）豁免新隧道和青嶼幹線的收費。

屯赤隧道首次於香港的隧道行車道下方設置公用設施走廊，安放排水管道、消防喉管、供電及訊號系統裝置等公用及機電設施，令日常維護工作可在日間進行，維護排程更有彈性，同時也善用隧道行車道下方空間。走廊內亦設有電動車，提高檢查和維修工作的效率。

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責任編輯：黎淑雯

 

香港國際機場 大嶼山 財務自由 機場

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