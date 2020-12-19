【好想去旅行】馬爾代夫新度假村逆市開業　設50棟別墅房價每晚5900元起 

▲ （Kagi Maldives Spa Island 官方Instagram圖片）

疫下全球外遊活動停頓，旅遊及酒店業大受影響，然而，在馬爾代夫卻有新度假村開業。五星級度假村 Kagi Maldives Spa Island 已於馬爾代夫北馬累環礁正式開業，該精品度假村共有50棟別墅，從馬累維拉納國際機場乘坐15分鐘水上飛機或60分鐘快艇即達，為疫後不容錯過的度假點之一。

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度假村的水療和養生中心面積達1,500平方米，坐落於度假村島嶼中心位置，設有的健身房，兩家餐廳，三家酒吧，一個潛水中心及一處房礁。

度假村為下榻賓客提供三種房型，分別為海灘泳池別墅、瀉湖泳池別墅及海洋泳池別墅。所有房型均選址獨特，內設私人泳池，陽光露台，以及開闊的室內外連通浴室。以雙人入住一間瀉湖泳池別墅包含早餐計算，房價為每晚 766美元起。

▲ （Kagi Maldives Spa Island 官方Instagram圖片）

為減少人際接觸，客人可透過度假村的手機應用程式，自行辦理入住手續、預訂餐廳、提前點餐、提出客房整理要求等等，還可用作電子房卡。

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責任編輯：蘇穎琪

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