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【美團十周年】王慧文「功成身退」退休　將繼續擔任公司董事

股市 14:12 2020/12/19

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王慧文被視為美團「二號人物」，與美團行政總統王興為清華大學的同學兼室友

美團 （03690） 近一年來股價發力，連番破頂之下成為市場焦點，昨日（19日）更是美團成立的10周年。不過，年僅42歲的美團聯合創辦人兼高級副總裁王慧文卻按年原定計劃在此際「功成身退」，昨日正式退休。

內地傳媒報道，美團感謝王慧文的「全情付出」及為公司培養了「一批批優秀的管理人才」。

王慧文被視為美團「二號人物」，與美團行政總統王興為清華大學的同學兼室友，兩人更曾於2005年共同創辦「校內網」。而「校內網」被收購後，王慧文埳王興雖曾獨自創業，但2011年起二人又再合作創辦美團網，為美團三個聯合創辦人之一。

今年年初，王興已公開公司內部信函表示，王慧文將於今年12月退出公司，並繼續擔任公司董事及美團終身榮譽顧問。

對於退休，王慧文當時解釋，「一直以來我都不能很好的處理工作與家庭、健康的關係；也處理不好業務經營所需要的專注精進與個人散亂不穩定的興趣之間的關係；不熱愛管理卻又不得不做管理的痛苦也與日俱增；我也一直擔心人生被慣性主導，怠於熟悉的環境而錯過了不同的精彩」，遂決定「換一個人生軌道和生活方式」。

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編輯：莫亦熙

香港股票 美團－W（03690） 創業 退休 大學 收購

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