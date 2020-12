【輝瑞疫苗】美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖）

美國疫情嚴峻之際,大規模接種新冠疫苗計劃正展開。美國一名護士周四接種輝瑞疫苗後暈倒,此片段近日在網上瘋傳,再度引起公眾對輝瑞疫苗安全的關注。不過,該護士已澄清,是自己體質問題,而非輝瑞疫苗質素有問題。

美國副總統彭斯直播打疫苗 特朗普未接種 【下一頁】

美國田納西州醫院CHI Memorial Hospital的護士多弗(Tiffany Dover),周四注射新冠疫苗後一度暈倒,旁邊的醫生隨即把她扶住。

多弗在數分鐘清醒後接受電視台訪問時表示:

「突然間,我感到很頭暈,我能感覺到它的到來。我當時感到有點迷失,但現在感覺很好,手臂上的疼痛消失了。」

(It just hit me all of the sudden, I could feel it coming on. I felt a little disoriented but I feel fine now, and the pain in my arm is gone.)