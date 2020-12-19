【輝瑞疫苗】美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖）

美國疫情嚴峻之際，大規模接種新冠疫苗計劃正展開。美國一名護士周四接種輝瑞疫苗後暈倒，此片段近日在網上瘋傳，再度引起公眾對輝瑞疫苗安全的關注。不過，該護士已澄清，是自己體質問題，而非輝瑞疫苗質素有問題。

美國副總統彭斯直播打疫苗 特朗普未接種 【下一頁】

美國田納西州醫院CHI Memorial Hospital的護士多弗（Tiffany Dover），周四注射新冠疫苗後一度暈倒，旁邊的醫生隨即把她扶住。

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多弗在數分鐘清醒後接受電視台訪問時表示：

「突然間，我感到很頭暈，我能感覺到它的到來。我當時感到有點迷失，但現在感覺很好，手臂上的疼痛消失了。」 （It just hit me all of the sudden, I could feel it coming on. I felt a little disoriented but I feel fine now, and the pain in my arm is gone.）

多弗又澄清，自己本身的體質就是當感受到痛楚，就會頭暈，相信今次是由於感受手臂上的疼痛所致。

責任編輯：林嘉莉