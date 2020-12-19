  • 16°C
香港時間 : 20201219日 (六) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再有醫護志願者接種輝瑞疫苗後　產生不良反應

環球政經 18:39 2020/12/19

分享：

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯合研發的新冠狀病毒疫苗早前已經獲英國批准使用，同時英國成爲首個全民接種的國家。雖然疫苗即將面世，但也頻頻出現有志願者接種後，懷疑出現副作用情況及過敏性反應。

輝瑞疫苗懷疑出現副作用 美護士：「發燒至攝氏40.5度」：【下一頁

據《路透社》報道，位於美國阿拉斯加Fairbanks的一間醫院於周五（18日）聲稱，一名臨床醫生接種輝瑞的新冠疫苗後出現過敏反應，屬阿拉斯加內第三宗對該新藥產生不良反應的個案。

當地醫院營運商Foundation Health Partners表示，該名未有提尚未公布名稱的醫生於周四（17日）接種疫苗後10分鐘開始出現症狀。書面聲明中指，該名醫護人員在醫院急診室接受腎上腺素治療，並在大約六個小時後症狀得以緩和。

雖然如此，但該名臨床醫生也發表聲明，指會推薦市民接種疫苗。「雖然在我身上產生不良反應，但我還是會把疫苗推薦給任何人，因這可以幫助我們的國家獲得免疫。」（I would get the vaccine and recommend it to anyone, despite my reaction, to help our country get immunized）

位於阿拉斯加朱諾（Juneau）的兩名醫護人員，本周初接種疫苗後，也產生了不良反應。該兩名醫護人員於周二接種疫苗後，有一名因過敏反應而短暫住院；另一名於周三反應較輕，在醫院急診室接受治療後出院。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

德國 護士 醫生 副作用 治療 財務自由

下一篇文章

【美股焦點】特朗普正式簽署《外國公司問責法案》　如不符會計準則將除牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？
【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入
【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入