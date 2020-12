再有醫護志願者接種輝瑞疫苗後　產生不良反應

美國輝瑞大藥廠(Pfizer)和德國BioNTech聯合研發的新冠狀病毒疫苗早前已經獲英國批准使用,同時英國成爲首個全民接種的國家。雖然疫苗即將面世,但也頻頻出現有志願者接種後,懷疑出現副作用情況及過敏性反應。

輝瑞疫苗懷疑出現副作用 美護士:「發燒至攝氏40.5度」:【下一頁】

據《路透社》報道,位於美國阿拉斯加Fairbanks的一間醫院於周五(18日)聲稱,一名臨床醫生接種輝瑞的新冠疫苗後出現過敏反應,屬阿拉斯加內第三宗對該新藥產生不良反應的個案。

當地醫院營運商Foundation Health Partners表示,該名未有提尚未公布名稱的醫生於周四(17日)接種疫苗後10分鐘開始出現症狀。書面聲明中指,該名醫護人員在醫院急診室接受腎上腺素治療,並在大約六個小時後症狀得以緩和。

雖然如此,但該名臨床醫生也發表聲明,指會推薦市民接種疫苗。「雖然在我身上產生不良反應,但我還是會把疫苗推薦給任何人,因這可以幫助我們的國家獲得免疫。」(I would get the vaccine and recommend it to anyone, despite my reaction, to help our country get immunized)

位於阿拉斯加朱諾(Juneau)的兩名醫護人員,本周初接種疫苗後,也產生了不良反應。該兩名醫護人員於周二接種疫苗後,有一名因過敏反應而短暫住院;另一名於周三反應較輕,在醫院急診室接受治療後出院。

責任編輯:黎淑雯