【員工福利】Google美國員工每週可享免費檢測　計劃明年擴至國際員工

▲ Google為員工提供了一項新福利，所有美國員工可享每週一次的免費檢測。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情持續，惟疫苗仍未正式面世。為減低感染風險，Google為員工提供了一項新福利，讓他們可享每週一次的免費檢測。

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據《華爾街日報》報道，Google本周為所有9萬名美國員工推出了這項新福利，無論他們是在家工作還是會到辦公室上班，所有人每星期都能在家裡用鼻拭子檢測一次。

Google與醫療健康公司BioIQ Inc.簽訂了合同，屆時員工可以透過內部網站要求檢測，三天內會收到試劑盒，當實驗室收到樣本後兩天內可知檢測結果。報道指，Google將會向BioIQ支付每次檢測費50美元，乘以90,000名員工計算，料每周支出約為450萬美元。

Google發言人也向《The Verge》表示，實習生也將有資格參加該計劃，並且該會將計劃在明年擴至國際員工。是次此舉目的是希望將有助於減低無症狀患者傳播的風險。

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責任編輯：蘇穎琪

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