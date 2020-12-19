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瑞典收緊防疫措施　奧地利下周六起實施第三次封城

環球政經 13:44 2020/12/19

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新冠肺炎持續，部分國家因應疫情有所緩和，而放寬防疫措施，其後又因有新一波疫情，而再次收緊。歐洲瑞典變緊防疫措施，而奧地利則宣布封城。

瑞典收緊防疫措施，當局首次建議市民在繁忙時段乘搭公共交通工具時，戴上口罩。當地將於24日落實變緊防疫措施，如餐廳在晚上8時後不可賣酒、每枱人數上限為4人，以及在商場限制人流等。

早前瑞典採取「群體免疫」方案面對新冠疫情，即任由疫情爆發，直至大部份人產免疫。當局同時呼籲民眾自律，並保持社交距離，當時並沒有封城，及沒有關閉商店及學校。

另一方面，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）宣布，於下周頻（12月26日）起至明年1月24日，將實施第三次封城措施。即當地除了超市、藥房、銀行等民生商店外，其餘店舖須一律關閉，餐廳只能作外賣等。而參與1月15日至17日大規模測試的民眾，可獲放寬活動自由，如參與文化活動及在餐廳飲食等。

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責任編輯：黎淑雯

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