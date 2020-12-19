【新冠疫苗】美國副總統彭斯直播打疫苗 特朗普未接種

美國疫情嚴峻之際，大規模接種新冠疫苗計劃正展開。為增加美國公眾對接種新冠疫苗的信心，美國副總統彭斯及夫人周五透過電視直播接種新冠疫苗的過程。美國總統特朗普則尚未接種新冠疫苗，早前僅稱會在醫療團隊判斷合適情況下接種新冠疫苗。

彭斯及夫人周五在位於馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接種新冠疫苗。

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彭斯在接種後表示：

「我完全感受不到任何東西。做得好。」 （I didn’t feel a thing. Well done.）

在彭斯與夫人接種疫苗後，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦在社交平台Twitter上傳自己接種疫苗的圖片。

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另外，新冠肺炎疫情中的高危人士、年屆78歲的美國候任總統拜登（Joe Biden），則最快會在下周初接種輝瑞疫苗。

特朗普卻至今尚未定下接種確實時間表，他會在醫療團隊判斷合適情況下接種疫苗。

責任編輯：林嘉莉