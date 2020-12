英國首相頭髮為何不梳理？　約翰遜：唔好意思，我已經盡量做到最好

提起約翰遜(Boris Johnson),除了知道他是英國首相外, 相信「蓬鬆」的頭髮也是具有標誌性,而昨(18日),他也為自己的頭髮道歉。

《每日郵報》報道,有記者代自己的母親向約翰遜問道,為何沒有梳理好頭髮,因為他是「代表國家」。「你永遠都唔會梳頭,頭髮經常都好凌亂,她也想知道原因。」(You never brush your hair.Your hair is always all over the place and she wants to know why)

約翰遜聽到後,先是激動回應「I do.」,然後便笑指,自己的辦公室也設有梳子,展現自己親民的一面。「我可以告訴你,我是有梳頭,我有一把梳子在辦公室;請幫我跟你媽媽說聲聖誕快樂,以及我為的我頭髮道歉,我已經做到做好(指梳理頭髮)。」(I can tell you that I do brush my hair - I've got one in my office - please give your mother my very best wishes for Christmas and apologise for my hair. I do my best with it)

約翰遜的髮型一直也是焦點之一,甚至有設計師形容他的髮型是2020年的恐怖時尚。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:黎淑雯