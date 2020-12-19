  • 15°C
香港時間 : 20201219日 (六) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國首相頭髮為何不梳理？　約翰遜：唔好意思，我已經盡量做到最好

環球政經 20:15 2020/12/19

分享：

提起約翰遜（Boris Johnson），除了知道他是英國首相外， 相信「蓬鬆」的頭髮也是具有標誌性，而昨（18日），他也為自己的頭髮道歉。

《每日郵報》報道，有記者代自己的母親向約翰遜問道，為何沒有梳理好頭髮，因為他是「代表國家」。「你永遠都唔會梳頭，頭髮經常都好凌亂，她也想知道原因。」（You never brush your hair.Your hair is always all over the place and she wants to know why）

約翰遜聽到後，先是激動回應「I do.」，然後便笑指，自己的辦公室也設有梳子，展現自己親民的一面。「我可以告訴你，我是有梳頭，我有一把梳子在辦公室；請幫我跟你媽媽說聲聖誕快樂，以及我為的我頭髮道歉，我已經做到做好（指梳理頭髮）。」（I can tell you that I do brush my hair - I've got one in my office - please give your mother my very best wishes for Christmas and apologise for my hair. I do my best with it）

約翰遜的髮型一直也是焦點之一，甚至有設計師形容他的髮型是2020年的恐怖時尚。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

南韓近7成人有意在疫情後去旅行

下一篇文章

再有醫護志願者接種輝瑞疫苗後　產生不良反應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法
【大行點睇】中金予20隻醫藥股最新評級及目標價一覽 看好逾半跑贏大市建議關注7股
【大行點睇】中金予20隻醫藥股最新評級及目標價一覽 看好逾半跑贏大市建議關注7股
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出
【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？
【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？